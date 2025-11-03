Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर को खुल सकते हैं सफलता के द्वार, जानिए मेष से मीन तक किसे मिलेगी गुड न्यूज

Aaj Ka Rashifal, 3 November 2025 : 3 नवंबर 2025, सोमवार का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। आज ग्रहों की स्थिति जीवन के विभिन्न पहलुओं—करियर, स्वास्थ्य, संबंधों और आर्थिक मामलों पर विशेष प्रभाव डाल रही है। कुछ राशियों को सफलता और भाग्य का साथ मिलेगा, जबकि कुछ को संयम और सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल, लकी कलर और लकी नंबर के साथ।