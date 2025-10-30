Aaj Ka Rashifal, 30 October 2025 : गुरुवार 30 अक्टूबर राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा, इन 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता

Aaj Ka Rashifal 30 October 2025 : आज का राशिफल 30 अक्टूबर 2025 : आज 30 अक्टूबर 2025, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और गुरुवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए सफलता और तरक्की के अवसर लेकर आई है, जबकि कुछ को आज संयम और सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं आज का राशिफल मेष से मीन तक किसका दिन रहेगा शानदार और किसे करनी होगी थोड़ी सावधानी।