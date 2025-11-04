Aaj Ka Rashifal, 4 November 2025 : आज का राशिफल 4 नवंबर 2025: हनुमान जी की कृपा से बदल सकती है इन 5 राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal, 4 November 2025 : 4 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन हनुमान जी की विशेष कृपा लेकर आया है। आज का दिन कई राशियों के लिए नई संभावनाओं और उत्साह से भरा रहेगा। जहां कुछ राशि वालों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, वहीं कुछ के लिए आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य का समय है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक आज का आपका दिन कैसा रहेगा और कौन-सी राशि पर बरसेगी बजरंगबली की विशेष कृपा।