Aaj Ka Rashifal 7 August 2025 : सिंह और धनु को मिलेगी तरक्की, कुंभ के लिए विदेश यात्रा के योग, जानें 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 August 2025 : ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर चंद्रमा अपने स्वामी शनि की राशि मकर में हैं। आज का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है। मेष राशि वालों को अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं, वृषभ राशि के जातकों को बहुत अधिक करीबी रिश्तों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह उनके संबंधों को कमजोर कर सकता है। कर्क राशि वालों के जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है, जिससे नए संबंध बनेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापार में नई योजनाएं फलदायी साबित होंगी, जबकि कन्या और मीन राशि से जुड़े राजनीतिज्ञों को कोई नया पद मिल सकता है। तुला राशि वालों की नौकरी में बदलाव की संभावना है, और वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।