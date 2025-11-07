आज का राशिफल 7 नवंबर 2025 : मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क से मीन तक 12 राशियों का आज का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 7 November 2025 : 7 नवंबर 2025, शुक्रवार का दिन, मार्गशीर्ष मास की द्वितीया तिथि (सुबह 11:05 बजे तक) और उसके बाद तृतीया तिथि के साथ शुरू हो रही है। आज सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा पूरे दिन-रात वृषभ राशि में संचार करेंगे। वृषभ में चंद्रमा के गोचर से आज वसुमान योग और उच्च के चंद्रमा से गौरी योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। यह दिन 12 राशियों के लिए करियर, संबंध, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ राशियों को लाभ और उत्साह मिलेगा, वहीं कुछ को संयम और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए अपनी राशि के अनुसार जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।