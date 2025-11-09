आज का राशिफल 9 नवंबर 2025 : आज का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन

Aaj Ka Rashifal 9 November 2025 : 9 नवंबर 2025 का राशिफल: रविवार, 9 नवंबर 2025 का दिन, मार्गशीर्ष मास का पांचवा दिन है और यह दिन सूर्य देव को समर्पित है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य देव इस दिन तुला राशि में और चंद्र देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यह ग्रह स्थिति सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। मेष से लेकर मीन तक, किसे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, किसके प्रेम संबंध मधुर होंगे, और किन्हें स्वास्थ्य तथा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा? आइए जानते हैं कि आपके लिए यह रविवार कैसा रहेगा और कौन से उपाय आपके दिन को और शुभ बना सकते हैं।