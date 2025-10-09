Aaj Ka Rashifal, 9 October 2025 :  करियर में चमक सकती है किस्मत , वृषभ, मीन और कर्क राशि वालों को अप्रत्याशित धन और सफलता के संकेत

Aaj ka Rashifal 9 अक्टूबर 2025, Horoscope Today : आज 9 अक्टूबर 2025 का राशिफल संकेत दे रहा है कि यह दिन करियर, धन और रिश्तों के मोर्चे पर कई राशियों के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आएगा। वृषभ और मीन राशि के जातकों के लिए अप्रत्याशित धन लाभ और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। कर्क और धनु राशि वालों को भाग्य का समर्थन मिलेगा, जिससे उनके कार्यों के परिणाम पक्ष में होंगे और कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए यह दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और चुनौतियों पर विजय पाने का है। मेष और तुला राशि वालों को क्रमशः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और सरकारी कार्यों में लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है, जबकि सिंह राशि के जातकों को नए मित्रों पर आर्थिक भरोसा करने से पहले सतर्क रहना होगा। कन्या और मकर राशि के जातक अपनी उद्यमशीलता और मार्केटिंग कौशल से लाभान्वित होंगे। मिथुन और कुंभ राशि के लोग जहां भावनात्मक संबंधों में निकटता और कला/संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, वहीं उन्हें रिश्तों में धैर्य और प्रयत्न बनाए रखने की आवश्यकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन का राशिफल।