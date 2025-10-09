Aaj Ka Rashifal, 9 October 2025 :  करियर में चमक सकती है किस्मत , वृषभ, मीन और कर्क राशि वालों को अप्रत्याशित धन और सफलता के संकेत

Aaj Ka Rashifal, daily Horoscope : (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Aaj ka Rashifal 9 अक्टूबर 2025, Horoscope Today : आज 9 अक्टूबर 2025 का राशिफल संकेत दे रहा है कि यह दिन करियर, धन और रिश्तों के मोर्चे पर कई राशियों के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आएगा। वृषभ और मीन राशि के जातकों के लिए अप्रत्याशित धन लाभ और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। कर्क और धनु राशि वालों को भाग्य का समर्थन मिलेगा, जिससे उनके कार्यों के परिणाम पक्ष में होंगे और कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए यह दिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और चुनौतियों पर विजय पाने का है। मेष और तुला राशि वालों को क्रमशः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और सरकारी कार्यों में लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है, जबकि सिंह राशि के जातकों को नए मित्रों पर आर्थिक भरोसा करने से पहले सतर्क रहना होगा। कन्या और मकर राशि के जातक अपनी उद्यमशीलता और मार्केटिंग कौशल से लाभान्वित होंगे। मिथुन और कुंभ राशि के लोग जहां भावनात्मक संबंधों में निकटता और कला/संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, वहीं उन्हें रिश्तों में धैर्य और प्रयत्न बनाए रखने की आवश्यकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन का राशिफल।
भावनात्मक संबंधों में मुलाकात सकारात्मक रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। विरोधी तनाव देने का प्रयास करेंगे। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है। परिश्रम का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा ।
लकी कलर -क्रीम
लकी अंक -9
पूर्व निर्धारित से अधिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। शिक्षार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। मित्रों की ओर से व्यवधान आ सकते हैं ।इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। जॉब परिवर्तन की संभावना बन रही है।
लकी कलर -रेड
लकी अंक -8
कार्यस्थल पर नई जिम्मेदार उठाने के लिए तैयार रहें। नियम विरुद्ध कार्य और लापरवाही करने से बचना होगा ।भावनात्मक संबंधों में पारस्परिक ज्यादा निकटता महसूस करेंगे। संतान से बातचीत करते समय उनकी बात को धैर्य से सुनना बेहतर रहेगा।
लकी कलर -लाईट ग्रीन
लकी अंक -9
कार्यों के परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। भाग्य का समर्थन मिलेगा । पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। विरोधियों की नकारात्मकता के कारण थोड़ी समस्या रह सकती है। माता-पिता से बातचीत सौहार्द पूर्ण रहेगी।
लकी कलर -पीच कलर
लकी अंक -2
नए मित्रों पर अधिक आर्थिक भरोसा करने से बचना होगा। निवेश करते समय ज्यादा जोखिम लेने से बचे। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक लाभ और नए संबंध बनने की संभावना रहेगी ।
लकी कलर -ओरेंज
लकी अंक -1
उद्यमशीलता बढ़ेगी । नए व्यवसाय की रूपरेखा बनेगी। रिश्तेदारों का सहयोग मिल सकता है। बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। संतान से वार्तालाप में कठोर होने से बचना होगा भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे ।
लकी कलर -कॉफी
लकी अंक -9
सरकार से जुड़े कार्यों में लापरवाही भविष्य के लिए परेशानी में बदल सकती है ।व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता से आर्थिक दबाव बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ेगा । परिजनों के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है ।
लकी कलर -ब्राइट व्हाइट
लकी अंक -2
प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का दिन हो सकता है । चुनौतियां पर विजय मिलेगी। व्यवसाय में नई संभावनाएं बनेगी। भावनात्मक संबंधों मैं साथी की अपेक्षाएं संभालना मुश्किल रहेगा। कार्यशैली बदलनी पड़ सकती है।
लकी कलर -ग्रे कलर
लकी अंक -5
कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा । उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार होगा । सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे । नए लोगों से मित्रता स्थापित होगी। आकस्मिक यात्रा करनी पड़ सकती है।
लकी कलर -ब्ल्यू कलर
लकी अंक -7
पराक्रम में वृद्धि होगी। विरोधियों से सावधान रहना होगा । माता-पिता से वार्तालाप सुखद रहेगी । व्यापार के लिए धन की बढ़ेगी उपलब्धता। संतान के प्रति उदारता दिखानी होगी। मार्केटिंग से जुड़े कार्य में तत्कालीक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं ।
लकी कलर -महरून
लकी अंक -3
परोपकार में रुचि बढ़ेगी। पुरातन वस्तुओं के व्यापार से लाभान्वित हो सकते हैं। कल और संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को प्रतिष्ठा और धन मिलने की संभावना बन रही है। प्रयत्न करना होगा भावनात्मक संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है।
लकी कलर -डार्क ब्राउन
लकी अंक -9
शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को सम्मान और धन मिलने की संभावना है। अविवाहितों को विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। कार्यशैली में बदलाव की संभावना है ।ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिल सकती है ।
लकी कलर - गोल्डन
लकी अंक -4
पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद
