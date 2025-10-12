Aaj Ka Tarot Rashifal : प्रेम, करियर और स्वास्थ्य में क्या है आपके लिए संकेत – टैरो रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal : 13 अक्टूबर टैरो राशिफल
Aaj Ka Tarot Rashifal, 13 October 2025 : 13 अक्टूबर 2025 का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? टैरो कार्ड्स (Tarot Cards) की गणना बता रही है कि यह दिन करियर, प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य के मोर्चे पर कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेष राशि के लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी, जबकि वृषभ और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए समय लाभदाई है। बैंकिंग और फाइनेंस (Banking and Finance) से जुड़े कर्क राशि के लोग अपनी कार्यक्षमता साबित कर पाएंगे। कन्या राशि के व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही काम चुनना होगा। वहीं, स्टॉक मार्केट से जुड़े तुला राशि के जातकों को सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है। वृश्चिक राशि के जातकों को नई नौकरी में सफलता मिल सकती है। मिथुन और धनु राशि वालों को अपने काम और वरिष्ठों के साथ संवाद पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में, कई राशियों को कमिटमेंट मिल सकता है, लेकिन सिंह राशि के जातकों को पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत है। मकर और मीन राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप में कुछ उतार-चढ़ाव और आपसी चिंता बनी रह सकती है। टैरो कार्ड्स रीडर नीतिका शर्मा से जाने मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज का दिन।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वैद्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी मनचाहे अवसर प्राप्त होंगे। रिलेशनशिप से संबंधित कमिटमेंट आपको मिल सकता है। पेट की जलन के कारण बेचैनी महसूस होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए फिलहाल वक्त लाभदाई चल रहा है। पार्टनर्स आपसी सामंजस्य से विवाद मिटाने की कोशिश करेंगे। शरीर में बढ़ती हुई गर्मी के कारण हो रही तकलीफ कम होती नजर आएगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने कार्य से संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, तभी अपने अपेक्षा के अनुसार मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे। आपकी तकलीफों को खुलकर पार्टनर के सामने न बोल पाने की वजह से पार्टनर को आपके साथ दूरियां महसूस हो सकती है। कफ और सर्दी की तकलीफ हो सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अपनी कार्यक्षमता को साबित करने का उचित मौका प्राप्त होगा, जिसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। पूर्व प्रेमी से बातचीत जारी रखना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। पेट से संबंधित इन्फेक्शन कुछ दिन सताएगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, काम की क्वालिटी के साथ-साथ काम से संबंधित डेडलाइन का भी ध्यान रखना होगा। पार्टनर के साथ ठीक से संवाद और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। शुगर को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी होगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपनी क्षमता औरजिस काम के द्वारा आपको समाधान प्राप्त होता है। ऐसे ही काम का चुनाव करें। पार्टनर जिन आर्थिक तकलीफों से गुजर रहे हैं, उसे दूर करने के लिए आपका सहयोग पार्टनर के लिए महत्वपूर्ण होगा। कमर दर्द अचानक से उत्पन्न हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही हैं कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। पार्टनर और आप अपनी अपनी बातों में ही व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक-दूसरे का ख्याल रखने की भी कोशिश करेंगे। त्वचा पर एलर्जी जैसी तकलीफ होने की आशंका बन रही है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नई नौकरी की चाह रखने वालों को अपनी अपेक्षा के अनुसार प्रोफाइल और आर्थिक प्रगति प्राप्त होगी। केवल अपनी बातों को सही साबित करने की जिद पार्टनर को आप से दूर करा सकती है। सर्दी खांसी की तकलीफ हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि काम की जगह वरिष्ठों के साथ ठीक से संवाद रखना होगा। उनकी काम से संबंधित अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करें। पार्टनर के प्रति आकर्षण कम होने की वजह से उनके व्यक्तित्व को जैसा है, वैसा ही देखने की कोशिश आप कर सकते हैं। सेहत संबंधी बदलाव देखने के लिए खानपान को ठीक से रखने पर जोर अधिक देने की आवश्यकता होगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कठिन साबित हो सकता है। पार्टनर के आपसी विवाद कम होते नजर आएंगे। फिर भी एक-दूसरे की चिंता सता सकती है। पेट से संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाइयां लें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम के टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी केवल आपके ऊपर ही बनी रहेगी। काम से जुड़ी बातों को गंभीरता से लेना होगा। जीवन में घट रही घटनाओं के कारण रिलेशनशिप के प्रति भी आपको नाराजगी महसूस हो सकती है। गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अगले 2 दिन काम से संबंधित बातों की वजह से चिंता सताएगी लेकिन काम आपके पक्ष में ही होने वाले हैं। पार्टनरके और आप के मूड में आ रहे बदलाव रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव ला सकते हैं। एसिडिटी से संबंधित समस्या ठीक होने लगेगी।
