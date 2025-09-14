Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025 : किसे मिलेगा अनायास लाभ और किसे झेलनी होंगी चुनौतियां? टैरो राशिफल 15 सितंबर 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025 : टैरो कार्ड्स इस बार राशियों के लिए मिला-जुला संदेश लेकर आए हैं-कहीं खर्च और तनाव की आहट है, तो कहीं अनायास लाभ और नए अवसर की संभावना। चुनौतियों के बीच धैर्य, संतुलन और सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी

भारत

Manoj Vashisth

Nitika Sharma

Sep 14, 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025
Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025 : किसे मिलेगा अनायास लाभ और किसे झेलनी होंगी चुनौतियां? टैरो राशिफल 15 सितंबर 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025 : इस बार टैरो कार्ड्स सभी राशियों के लिए नए अनुभव लेकर आए हैं। जहां कुछ स्थितियाँ आर्थिक या पारिवारिक चुनौती दे सकती हैं, वहीं दूसरी ओर अनायास लाभ, नए अवसर और आत्मविकास के मौके भी बन रहे हैं। यह समय आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने, धैर्य और संतुलन बनाए रखने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। कुछ राशियों के लिए यात्राएं, नई खरीददारी या कार्यक्षेत्र में सुधार की संभावना है, तो कुछ के लिए यह आत्मनिरीक्षण और रिश्तों को मजबूत करने का समय साबित हो सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए आज का टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी, इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार साबित होगा। माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Tarot Rashifal 14 September 2025 : मेष और मीन सहित सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन? टैरो कार्ड्स से जानें राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Tarot Rashifal 14 September 2025

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए रिस्क लेने की केाशिश की जा सकती है। लक्ष्य को लेकर काफी गंभीरता नहीं रहेगी।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा, इसलिए शापिंग करके सुख मिलेगा। वहीं, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आपको केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है। सावधानी रखने की सलाह दी जाती है।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कार्य क्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उत्तरार्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे। कार्यक्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखें।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है शुरूआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढे़गा। धन व्यय और लाभ में कमी होने के कारण मानसिक अशांति होगी।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है जीवन साथी से मतभेद भी मतभेद हो सकते हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखें। धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आप भी स्वास्थ्य हानि व शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन का भी योग है। धन खर्च और मानसिक उद्वेग हो सकते हैं।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह माह मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी। हो सकता है कि इन्हे व्यापारिक मामलों के लिये छोटी यात्राएं भी करनी पड़ें।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है भवन या भूमि की खरीददारी के लिए भी समय अच्छा है। उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है आपकी परिस्थितियों में तेजी से बदलना शुरू होंगा। ऐसा लगेगा मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हों। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal (14- 20 September):  सितारों की चाल बदलेगी इन राशियों की तकदीर, जानिए 14 से 20 सितंबर का भविष्यफल
राशिफल
Saptahik Rashifal, Weekly Horoscope

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Published on:

14 Sept 2025 04:25 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal 15 September 2025 : किसे मिलेगा अनायास लाभ और किसे झेलनी होंगी चुनौतियां? टैरो राशिफल 15 सितंबर 2025

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.