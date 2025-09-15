Aaj Ka Tarot Rashifal 16 September 2025 : मंगलवार का महायोग, टैरो कार्ड्स ने दिया बड़ा संकेत, इन 7 राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा

Aaj Ka Tarot Rashifal 16 September 2025 : टैरो राशिफल 16 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन है। हनुमान जी की कृपा रहेगी। आज का दिन कई राशियों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है। मेष राशि केलिए विदेश यात्रा के योग हैं। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। सिंह राशि को भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य और व्यापार में लाभ मिलेगा। कन्या राशि के अविवाहितों के लिए विवाह योग बन रहे हैं। तुला वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। वृश्चिक कीआर्थिक वृद्धि होगी , रुके काम पूरे होंगे।कुंभ वालों को रुका धन मिलेगा, व्यापार में नई योजनाएं बनेगी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि का आज का टैरो राशिफल।