Aaj ka Tarot Rashifal, 4 October 2025 : टैरो राशिफल 4 अक्टूबर: कर्क को करियर में मिल सकती है ग्रोथ, वृषभ सावधान रहें, जानें आपके लिए क्या है खास

Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025 : 4 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल संकेत देता है कि यह दिन करियर: रिश्ते और स्वास्थ्य के मोर्चे पर मिश्रित परिणाम लाएगा। करियर कर्क को बढ़ोतरी मिल सकती है, वृश्चिक नई शुरुआत करेंगे और मिथुन को प्रयासों का फल मिलेगा। वहीं, मेष और तुला को काम से संबंधित विवाद या नई सीख मिल सकती है, जबकि वृषभ को श्रेय न मिलने की आशंका है। रिश्ते: मेष, वृषभ, सिंह और धनु राशि वालों को पार्टनर के साथ तनाव या दूरियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। मीन राशि वालों को महत्वपूर्ण रिश्ते बचाने पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी (मेष, धनु), पाचन संबंधी दिक्कतें (मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ), थायरॉइड (वृषभ), लो बीपी (तुला) और नींद की कमी (मकर) जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।