Aaj ka Tarot Rashifal, 4 October 2025 : टैरो राशिफल 4 अक्टूबर: कर्क को करियर में मिल सकती है ग्रोथ, वृषभ सावधान रहें, जानें आपके लिए क्या है खास

Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025
Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025 : 4 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल संकेत देता है कि यह दिन करियर: रिश्ते और स्वास्थ्य के मोर्चे पर मिश्रित परिणाम लाएगा। करियर कर्क को बढ़ोतरी मिल सकती है, वृश्चिक नई शुरुआत करेंगे और मिथुन को प्रयासों का फल मिलेगा। वहीं, मेष और तुला को काम से संबंधित विवाद या नई सीख मिल सकती है, जबकि वृषभ को श्रेय न मिलने की आशंका है। रिश्ते: मेष, वृषभ, सिंह और धनु राशि वालों को पार्टनर के साथ तनाव या दूरियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। मीन राशि वालों को महत्वपूर्ण रिश्ते बचाने पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी (मेष, धनु), पाचन संबंधी दिक्कतें (मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ), थायरॉइड (वृषभ), लो बीपी (तुला) और नींद की कमी (मकर) जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सरकारी काम से जुड़े लोगों को विवाद का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की नाराजगी न समझने की वजह से विवाद हो सकता है। सर्दी-खांसी की तकलीफ बदलते वातावरण की वजह से होगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके काम का श्रेय किसी और को मिल सकता है। पार्टनर्स के बीच एक-दूसरे के लिए जलन की भावना हो सकती है। थायराइड संबंधी तकलीफ हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए सही प्रयासों से अपेक्षा के अनुसार फल प्राप्त होगा। पार्टनर से अधिक अपनी बातों को महत्व देना होगा। अपच और डायरिया की तकलीफ हो सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार नौकरी-पेशा लोगों को बढ़ोतरी मिल सकती है। एक समय पर आप कई लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपको समझदारी से काम लेना होगा। पेट संबंधी दिक्कत दूर करने के लिए सात्विक आहार लें और डॉक्टर से परामर्श लें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की जगह नई समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता का कारण नहीं होगा। पार्टनर के साथ बढ़ रही दूरियां तकलीफदायक होंगी, लेकिन रिलेशनशिप टूटेगी नहीं। शुगर को नियंत्रित करने की कोशिश करें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि करियर संबंधी निर्णय लेते समय नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। आपकी वजह से पार्टनर का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें। थकान की वजह से निराशा हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को काम संबंधी नई बातें सीखने को मिलेंगी। पार्टनर की वजह से नाराजगी बढ़ सकती है। लो बीपी के कारण तकलीफ हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नए काम की शुरुआत उत्साह से करें। सकारात्मकता की वजह से काम आगे बढ़ सकता है। पार्टनर की वजह से चिंता हो सकती है। आप अपने स्वभाव में बदलाव करेंगे तो बेहतर रहेंगे। एसिडिटी की तकलीफ होने की संभावना है, खान-पान पर ध्यान देते रहें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अटके काम पूरे करें। दस्तावेज से संबंधित बातें ध्यान रखें। पार्टनर और आपके बीच का बदलता नजरिया तकलीफ का कारण बन सकता है। गले की खराश और सर्दी की तकलीफ हो सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि विदेश में काम करने की इच्छा है तो अनेक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन प्रयत्नों से लाभ हो सकता है। पार्टनर से जुड़े नकारात्मक विचार न रखें। नींद पूरी न होने से तकलीफ हो सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर संबंधित चिंता दूर होगी, लेकिन आर्थिक पक्ष को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। बदलावों से इन्हें हल किया जा सकता है। गैस की दिक्कत होने की संभावना है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि स्वभाव में किए गए बदलाव की वजह से व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा। नई बातों को अपनाएंगे तो कठिनाई दूर हो सकती हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, वे टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग