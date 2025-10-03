Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal, 4 October 2025 : टैरो राशिफल 4 अक्टूबर: कर्क को करियर में मिल सकती है ग्रोथ, वृषभ सावधान रहें, जानें आपके लिए क्या है खास

Tarot Rashifal : आज का दिन करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। कर्क को प्रमोशन, वृश्चिक को नई शुरुआत और मिथुन को मेहनत का फल मिलेगा। मेष और तुला को कार्यस्थल पर विवाद या नई सीख मिल सकती है। रिश्तों में मेष, वृषभ, सिंह और धनु को धैर्य बरतना होगा। सेहत में सर्दी-खांसी, पाचन और थायरॉइड जैसी समस्याओं से सावधान रहें।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 03, 2025

Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025

Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025

Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025 : 4 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल संकेत देता है कि यह दिन करियर: रिश्ते और स्वास्थ्य के मोर्चे पर मिश्रित परिणाम लाएगा। करियर कर्क को बढ़ोतरी मिल सकती है, वृश्चिक नई शुरुआत करेंगे और मिथुन को प्रयासों का फल मिलेगा। वहीं, मेष और तुला को काम से संबंधित विवाद या नई सीख मिल सकती है, जबकि वृषभ को श्रेय न मिलने की आशंका है। रिश्ते: मेष, वृषभ, सिंह और धनु राशि वालों को पार्टनर के साथ तनाव या दूरियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। मीन राशि वालों को महत्वपूर्ण रिश्ते बचाने पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी (मेष, धनु), पाचन संबंधी दिक्कतें (मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ), थायरॉइड (वृषभ), लो बीपी (तुला) और नींद की कमी (मकर) जैसी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें आज का दिन आपके लिए क्या संकेत दे रहा है।

मेष टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Mesh Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सरकारी काम से जुड़े लोगों को विवाद का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की नाराजगी न समझने की वजह से विवाद हो सकता है। सर्दी-खांसी की तकलीफ बदलते वातावरण की वजह से होगी।

वृषभ टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Vrishabh Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके काम का श्रेय किसी और को मिल सकता है। पार्टनर्स के बीच एक-दूसरे के लिए जलन की भावना हो सकती है। थायराइड संबंधी तकलीफ हो सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल 4अक्टूबर 2025 (Mithun Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए सही प्रयासों से अपेक्षा के अनुसार फल प्राप्त होगा। पार्टनर से अधिक अपनी बातों को महत्व देना होगा। अपच और डायरिया की तकलीफ हो सकती है।

कर्क टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Kark Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार नौकरी-पेशा लोगों को बढ़ोतरी मिल सकती है। एक समय पर आप कई लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपको समझदारी से काम लेना होगा। पेट संबंधी दिक्कत दूर करने के लिए सात्विक आहार लें और डॉक्टर से परामर्श लें।

सिंह टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Singh Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की जगह नई समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता का कारण नहीं होगा। पार्टनर के साथ बढ़ रही दूरियां तकलीफदायक होंगी, लेकिन रिलेशनशिप टूटेगी नहीं। शुगर को नियंत्रित करने की कोशिश करें।

कन्या टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Virgo Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि करियर संबंधी निर्णय लेते समय नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। आपकी वजह से पार्टनर का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें। थकान की वजह से निराशा हो सकती है।

तुला टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Tula Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को काम संबंधी नई बातें सीखने को मिलेंगी। पार्टनर की वजह से नाराजगी बढ़ सकती है। लो बीपी के कारण तकलीफ हो सकती है।

वृश्चिक टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (vrishchik Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नए काम की शुरुआत उत्साह से करें। सकारात्मकता की वजह से काम आगे बढ़ सकता है। पार्टनर की वजह से चिंता हो सकती है। आप अपने स्वभाव में बदलाव करेंगे तो बेहतर रहेंगे। एसिडिटी की तकलीफ होने की संभावना है, खान-पान पर ध्यान देते रहें।

धनु टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Dhanu Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अटके काम पूरे करें। दस्तावेज से संबंधित बातें ध्यान रखें। पार्टनर और आपके बीच का बदलता नजरिया तकलीफ का कारण बन सकता है। गले की खराश और सर्दी की तकलीफ हो सकती है।

मकर टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Makar Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि विदेश में काम करने की इच्छा है तो अनेक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन प्रयत्नों से लाभ हो सकता है। पार्टनर से जुड़े नकारात्मक विचार न रखें। नींद पूरी न होने से तकलीफ हो सकती है।

कुंभ टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Kumbh Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर संबंधित चिंता दूर होगी, लेकिन आर्थिक पक्ष को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। बदलावों से इन्हें हल किया जा सकता है। गैस की दिक्कत होने की संभावना है।

मीन टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2025 (Meen Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि स्वभाव में किए गए बदलाव की वजह से व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा। नई बातों को अपनाएंगे तो कठिनाई दूर हो सकती हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, वे टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal 5-11 October 2025: नवपंचम राजयोग में इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-लाभ, क्या आपकी राशि के लिए है बड़ी तरक्की का योग
राशिफल

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो राशिफल (5-11 अक्टूबर): मेष पर ईश्वर की कृपा, वृषभ को मिल सकता है संपत्ति लाभ, जानें आपकी राशि का हाल
राशिफल
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj ka Tarot Rashifal 4 October 2025

Aaj ka Tarot Rashifal, 4 October 2025 : टैरो राशिफल 4 अक्टूबर: कर्क को करियर में मिल सकती है ग्रोथ, वृषभ सावधान रहें, जानें आपके लिए क्या है खास

Saptahik Rashifal Tarot

Saptahik Tarot Rashifal 5-11 October 2025: नवपंचम राजयोग में इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-लाभ, क्या आपकी राशि के लिए है बड़ी तरक्की का योग

Weekly Horoscope Tarot

Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो राशिफल (5-11 अक्टूबर): मेष पर ईश्वर की कृपा, वृषभ को मिल सकता है संपत्ति लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Aaj ka Tarot Rashifal 3 October 2025

Rashifal 03 October: पापांकुशा एकादशी पर मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग, तुला को मिल सकता है मनचाहा पद, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal 03 October 2025

Aaj ka Tarot Rashifal, 03 October 2025: सिंह वाले क्रोध पर रखें काबू,, वृषभ को मिल सकता है रुका धन, टैरो राशिफल 3 अक्टूबर

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj ka Tarot Rashifal, Tarot horoscope

Aaj ka Tarot Rashifal : 2 अक्टूबर 2025 टैरो राशिफल: मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Aaj Ka Rashifal 1 October

Aaj Ka Rashifal 1 October 2025 : नौकरी में बदलाव के योग, कोर्ट-कचहरी में हो सकता है खर्च – जानिए आज का राशिफल

Maha Navami 2025

Maha Navami 2025 : शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मां दुर्गा बरसाएंगी इन 5 राशियों पर अखंड सौभाग्य

Tarot Rashifal

Aaj ka Tarot Rashifal, 01 October 2025: मेष, सिंह, कन्या को मिल सकती है सफलता, कर्क, वृश्चिक, मीन को चुनौतियां

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Updated on:

03 Oct 2025 04:02 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj ka Tarot Rashifal, 4 October 2025 : टैरो राशिफल 4 अक्टूबर: कर्क को करियर में मिल सकती है ग्रोथ, वृषभ सावधान रहें, जानें आपके लिए क्या है खास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Tarot Rashifal 5-11 October 2025: नवपंचम राजयोग में इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-लाभ, क्या आपकी राशि के लिए है बड़ी तरक्की का योग

Saptahik Rashifal Tarot
राशिफल

Weekly Tarot Horoscope: साप्ताहिक टैरो राशिफल (5-11 अक्टूबर): मेष पर ईश्वर की कृपा, वृषभ को मिल सकता है संपत्ति लाभ, जानें आपकी राशि का हाल

Weekly Horoscope Tarot
राशिफल

Rashifal 03 October: पापांकुशा एकादशी पर मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग, तुला को मिल सकता है मनचाहा पद, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal 3 October 2025
राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal, 03 October 2025: सिंह वाले क्रोध पर रखें काबू,, वृषभ को मिल सकता है रुका धन, टैरो राशिफल 3 अक्टूबर

Aaj ka Tarot Rashifal 03 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.