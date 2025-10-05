Aaj ka Tarot Rashifal, 6 October 2025 : मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल जानें – स्वास्थ्य, धन, करियर और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा

Today Tarot Horoscope 6 October 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj ka Tarot Rashifal, 6 October 2025 : आज का दिन 6 अक्टूबर 2025 कुछ राशियों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने और वाणी पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रहा है, तो कुछ को धन लाभ और मान-सम्मान में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय और नौकरीपेशा लोगों के लिए भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। वहीं, कुछ जातकों को अनावश्यक चर्चा से बचकर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या संदेश लेकर आए हैं (Daily Tarot Reading 2025)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क होकर रहने की जरूरत है। खराब मौसम के कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। फिलहाल, आपकी अपने माता पिता से अनबन हो सकती हैं। अनावश्यक क्रोध न करें। मानसिक रूप से परेशान होकर निर्णय लेकर काम करें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को सोच समझकर बोलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं।
मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों को आज अपना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। हालांकि, संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपका शांत चित आज आपको कई परेशानियों से बचाएगा। साथ ही आपके यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और समाज में आपकी जान पहचान बनेगी।
सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज आपकी व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहने वाली हैं। किसी नए उत्पाद या सेवा शुरू करने में सफल हो सकते हैं। व्यापार के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सभी लोगों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में काफी शानदार रहने वाला है। आपके सुख और धन में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोग आज अपना ज्यादातर समय अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के विषय में या अपने कार्य स्थान के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करने पहने से आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को अपनी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है साथ ही सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहने वाला है।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों आप अपने बिजनेस और ऑफिस की तरफ से किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को फिलहाल, अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपकी किस्मत का सितारा बदल रहा है लेकिन, मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज किसी भी काम में ज्यादा प्रमाद करना हानिकारक साबित हो सकता है। आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
