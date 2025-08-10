Aaj Ka Tula Rashifal 10 August 2025 : तुला राशि वालों के लिए आज का दिन लाएगा बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरी का इंतजार हो सकता है खत्म

Aaj Ka Tula Rashifal 10 August 2025 : तुला राशि के जातक आज अतीत को अलविदा कहें और उन चीजों को त्याग दें जो अब आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं रखतीं। कुंभ राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपको पिछले कुछ दिनों से चल रहे वाद-विवाद और तनाव से मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करा सकती है। यह गोचर आपको अपने जीवन को एक नए नज रिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपको नए रास्ते और आय के अवसर मिलेंगे जो आपको आर्थिक स्थिरता प्रदान करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति आज इतनी अच्छी है कि आप कुछ जोखिम भरे फैसले ले सकते हैं जिन्हें लेने से आप पहले डरते थे। आज आपके लिए भूरा रंग शुभ है, और दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।