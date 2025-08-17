Aaj Ka Tula Rashifal 17 August 2025 : तुला राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है! 12 से 1:30 बजे के बीच खुलेंगे भाग्य के दरवाजे

Libra Today Horoscope, 17 August 2025 : वृषभ राशि में चंद्रमा के आगमन से आप प्रेरित और दृढ़ निश्चयी महसूस कर सकते हैं। आज आप किसी आकर्षक और दिलचस्प चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिससे आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। आप सफल होने के लिए बने हैं और आपका आत्मविश्वास आपको सम्मान और पहचान दिलाने में मदद करेगा। आप मैजेंटा रंग पहनें क्योंकि यह आज आपका शुभ रंग है इसलिए इसे अपने पहनावे में शामिल करने का प्रयास करें। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा, इसलिए अपने कार्यों की योजना उसी के अनुसार बनाएं।