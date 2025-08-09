Aaj Ka Tula Rashifal 9 August 2025 :  आज का दिन है सबसे खास, तुला राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, खुल जाएंगे तरक्की के सारे रास्ते

Aaj Ka Tula Rashifal 9 August 2025 : मकर राशि में पूर्णिमा के कारण आज तुला राशि को किसी प्रिय मित्र से कोई उपहार मिल सकता है। यह कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप लंबे समय से चाहते थे या जिसमें आपकी रुचि थी। यह जरूरी है कि आप ईमानदारी से आभार व्यक्त करें और जितनी जल्दी हो सके उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इससे न केवल आपकी दोस्ती लंबे समय तक बनी रहेगी बल्कि आपको एक अच्छे मित्र होने का एहसास भी होगा। दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ है। आज आपके लिए काला रंग शुभ है।