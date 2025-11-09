Tarot Card Reading 10 November 2025 : मिथुन को सावधानी, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल

Tarot Card Reading 10 November 2025 : आज का टैरो राशिफल (10 नवंबर 2025): मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ सोमवार का दिन विशेष ऊर्जाओं से भरा रहेगा। सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा दोपहर 1:03 बजे मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन कई राशियों के जीवन में नए अवसर, भावनात्मक उतार-चढ़ाव और आर्थिक लाभ लेकर आएगा। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ लोगों के लिए निर्णयों में सावधानी रखने का है, तो कुछ के लिए यह सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने का समय होगा। चलिए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या संदेश लेकर आए हैं।