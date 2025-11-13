टैरो राशिफल 14 नवंबर 2025 : लक्ष्मी जी की कृपा से मेष-मीन को मिल सकता है धनलाभ, वृषभ-मिथुन को राहत

Tarot Card Reading 14 November 2025 : मार्गशीर्ष मास के 10वें दिन, शुक्रवार 14 नवंबर 2025 को, टैरो कार्ड्स के मार्गदर्शन से जानिए कि आपकी राशि के लिए दिन कैसा रहने वाला है। आज सूर्य देव तुला राशि में और चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे। यह शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए व्रत रखना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा की गणना के अनुसार, मेष और मीन राशि को धन और करियर में लाभ मिल सकता है, वहीं सिंह राशि वालों को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वृषभ, मिथुन और कुंभ राशि के लिए दिन राहत भरा और अनुकूल है, जबकि तुला राशि के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है।