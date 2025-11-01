टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 : तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर से बदलेंगे सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 2 November 2025 : 2 नवंबर 2025 का दिन कई ज्योतिषीय दृष्टि से खास है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह मनाया जाएगा, जो विवाह और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से जीवन के कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत और अवसर लेकर आया है, जबकि कुछ को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज के टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।