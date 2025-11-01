Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 : तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर से बदलेंगे सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 2 November 2025 : 2 नवंबर 2025 का टैरो राशिफल लेकर आया है तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर जैसे शुभ संयोग। जानें कैसे रहेंगे मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज के दिन के संकेत — धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 01, 2025

Tarot Card Reading 2 November 2025

Tarot Card Reading 2 November 2025 : आज का टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 2 November 2025 : 2 नवंबर 2025 का दिन कई ज्योतिषीय दृष्टि से खास है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह मनाया जाएगा, जो विवाह और समृद्धि का प्रतीक है। साथ ही त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से जीवन के कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत और अवसर लेकर आया है, जबकि कुछ को अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज के टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी। हो सकता है कि इन्हे व्यापारिक मामलों के लिये छोटी यात्राएं भी करनी पड़ें।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन संपत्ति संबंधित मामलों में काफी अच्छा है। आज आप भवन या भूमि की खरीददारी कर सकते हैं। साथ ही आज दिन के दूसरे हिस्से में आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज आपके विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकते हैं।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन पक्ष में रहेगा। आज आपकी परिस्थिति तेजी से बदलने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा मानों सबकुछ आपके विरुद्ध हो गया है मानसिक तनाव भी आपको मिल सकता है।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज कोशिश करनी है कि वह अपने मामलों में ही सीमित रहें। दूसरों के मामलों में पड़ने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आज खुद को रिलैक्स महसूस करने के लिए पार्क में जाकर थोड़ा समय जरूर बीताएं।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के मन में आज घरेलू मामलों को लेकर काफी उथल पुथल रहने वाली है। हालांकि, आज दोपहर बाद आपके लिए तनाव और बढ़ सकता है। साथ ही आपको गृहस्थ जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के खर्चों में आज कमी देखने को मिलेगा। जिससे आज आपको शांति का अनुभव होगा। हालांकि, आज आपको अपनी संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती है।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को आज अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आज उनकी सेहत थोड़ा नासाज रह सकती है। साथ ही आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में काफी अच्छा साबित होगा। अगर आपने प्रयास किया तो धन संचय के मामले में जरूर सफलता मिलेगी।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज अपने खानपान और अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा फोकस करना होगा। वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। साथ ही आज आपको काम करने में सुख और सफलता दोनों मिलेगी।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातकों को आज कम समय में अधिक काम करने में कामयाबी हासिल होगी। आज आप कई काम पूरे करने में सफल रहेंगे। इस समय आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के व्यापारी वर्ग के जातकों को व्यापार में आज पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा। माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। आज आपके सामने तमाम तरह की परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन, आप अपनी सूझबूझ से सभी कठिनाइयों को हल करने में सफल रहेंगे।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों को इस अवधि में हर काम बहुत ही संयम से करने की जरूरत है। व्यवसाय में भी संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। धन लाभ व बचत के अच्छे योग है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल: 2 से 8 नवंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?
राशिफल
Saptahik Rashifal
#Rashifal-2025में अब तक
Tarot Card Reading 2 November 2025

टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 : तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर से बदलेंगे सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Weekly Tarot Reading

Saptahik Tarot Rashifal : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन: टैरो कार्ड्स से जानें इस सप्ताह का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 1 November 2025

Aaj Ka Rashifal, 1 November 2025 : 1 नवंबर को इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, देवउठनी पर जानें सभी 12 राशियों का हाल 

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल: 2 से 8 नवंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Panchgrahi Gochar 2025

Panchgrahi Gochar 2025 : शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु का गोचर : नवंबर 2025 बन सकता है आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट

Tarot Card Reading 1 November 2025

टैरो राशिफल 1 नवंबर 2025 : 1 नवंबर को कुंभ में चंद्रमा, किन राशियों को मिल सकता है धन लाभ और नई शुरुआत का अवसर?

Aaj Ka Rashifal 31 October 2025

Aaj Ka Rashifal, 31 October 2025 : आज का राशिफल : चंद्रमा का कुंभ में प्रवेश, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Tarot Card Reading 31 October 2025

टैरो राशिफल, 31 अक्टूबर 2025 : कार्तिक नवमी पर टैरो कार्ड्स दे सकते हैं इन 4 राशियों को बड़ी खुशखबरी!

Mars-Mercury Conjunction Horoscope

Mars-Mercury Conjunction Horoscope : मंगल-बुध की खास युति से इन राशियों पर बरस सकता है धन-दौलत, खुलेगी सफलता की नई राह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

tarot card rashifal

Updated on:

01 Nov 2025 05:51 pm

Published on:

01 Nov 2025 05:42 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 2 नवंबर 2025 : तुलसी विवाह, त्रिपुष्कर योग और शुक्र गोचर से बदलेंगे सितारे, जानें सभी 12 राशियों का हाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Tarot Rashifal : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन: टैरो कार्ड्स से जानें इस सप्ताह का भविष्यफल

Weekly Tarot Reading
राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 1 November 2025 : 1 नवंबर को इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, देवउठनी पर जानें सभी 12 राशियों का हाल 

Aaj Ka Rashifal 1 November 2025
राशिफल

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल (2-8 नवंबर 2025): शुक्र का तुला में गोचर, इन 5 राशियों को मिल सकता है धन-ऐश्वर्य का लाभ

Weekly Tarot Reading
राशिफल

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल: 2 से 8 नवंबर 2025: तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह?

Saptahik Rashifal
राशिफल

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.