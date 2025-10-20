टैरो राशिफल 21 अक्टूबर 2025 : दिवाली के बाद बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को मिल सकता है धन और सौभाग्य

Tarot Card Reading 21 October 2025 : 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का शुभ पर्व मनाया जाएगा, और इसके ठीक अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 को बनने जा रहा है एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली महालक्ष्मी राजयोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब मंगल और चंद्रमा की युति तुला राशि में होती है, तब यह योग माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा लेकर आता है। इस अद्भुत योग का प्रभाव जीवन में धन, सौभाग्य और मान-सम्मान की वृद्धि करता है। आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 का दिन बारहों राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आया है करियर, प्रेम, और आर्थिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा।