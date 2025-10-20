Patrika LogoSwitch to English

टैरो राशिफल 21 अक्टूबर 2025 : दिवाली के बाद बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग, इन राशियों को मिल सकता है धन और सौभाग्य

Tarot Card Reading 21 October 2025 : : दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 को बन रहा है महालक्ष्मी राजयोग। जानिए टैरो कार्ड्स के अनुसार सभी राशियों के लिए क्या कहता है भाग्य।

3 min read

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 20, 2025

Tarot Card Reading 21 October 2025

Tarot Card Reading 21 October 2025 : महालक्ष्मी राजयोग 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 21 October 2025 : 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली का शुभ पर्व मनाया जाएगा, और इसके ठीक अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 को बनने जा रहा है एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली महालक्ष्मी राजयोग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब मंगल और चंद्रमा की युति तुला राशि में होती है, तब यह योग माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा लेकर आता है। इस अद्भुत योग का प्रभाव जीवन में धन, सौभाग्य और मान-सम्मान की वृद्धि करता है। आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 का दिन बारहों राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आया है करियर, प्रेम, और आर्थिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, साथ मिलकर पुरानी यादों को ताजा करेंगे। कार्यक्षेत्र में विपरीत लिंगी से दूरी बनाकर रखें अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से चलती रहेगी।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कार्यस्थल में अपने काम से काम रखें और किसी से ना उलझें, अनावश्यक वार्तालाप इसका कारण बन सकता है। घर पर खुशी का माहौल रहेगा। नए लोगों से मित्रता होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में धन-संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कार्यक्षेत्र में सावधानी से कार्य करें और धैर्य बनाए रखें। गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, प्रति उत्तर देते समय सावधानी बरतें। दादा-दादी या माता-पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन दिनचर्या काफी व्यस्त रहने वाली है और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मित्रों से कर्ज लेना पड़ सकता है। धुम्रपान और अनैतिक कार्यों से बचें। परिवार का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलता रहेगा।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घरेलू माहौल अनुकूल बना रहेगा। जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। भाई-बहनों और मित्रों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि अगर आप नई नौकरी खोज रहे रहें तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। अति लोभ और बहार के खाने से बचें। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। परिवार की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले आज अपने काम पर ध्यान दें।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका समय परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में व्यतीत होगा, जो आपको नयी उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा। सप्ताह के पहले दिन बिजनस या नौकरी में भी धन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। भाइयों के साथ किसी खास कार्यक्रम की योजना बनाएंगे।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज नौकरी पेशा जातकों के पास काम अधिक होगा, सहकर्मियों से ज्यादा बातचीत में ना उलझें। आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे। जब भी आप धन निवेश की कोई योजना बनाते हैं, तब अपने घरवालों की सलाह अवश्य लें अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, वे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने माता-पिता से कीमती वस्तु या प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिसके कारण आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई देंगे।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज वैवाहिक अथवा प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे। आप घर, जमीन या कोई नया वाहन ख़रीद सकते हैं। अगर आप विदेशी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही ना बरतें अन्यथा रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक बिजनस में भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं। आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास रंग लाएंगे।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन आजीविका क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मधुरवाणी से संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाएंगे। आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक हो सकता है। किसी मांगलिक कार्य पर आपका काफी धन खर्च हो सकता है, इसलिए पहले से ही सावधान रहें।

