टैरो राशिफल, 23 अक्टूबर 2025 : जानिए आज क्या कहती हैं आपकी किस्मत और लव लाइफ

Tarot Card Reading 23 October 2025 : 23 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल जानें - आज भाई दूज के शुभ दिन पर टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं? प्रेम, स्वास्थ्य, करियर और धन से जुड़ी हर राशि की खास भविष्यवाणी पढ़ें।

3 min read

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 22, 2025

Tarot Card Reading 23 October 2025

Tarot Card Reading 23 October 2025 : भाई दूज स्पेशल टैरो राशिफल 2025: टैरो रीडर नीतिका शर्मा से जानिए आज का भविष्य

Tarot Card Reading 23 October 2025 : 23 अक्टूबर 2025, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि के संग एक शुभ दिन है। आज विशाखा और अनुराधा नक्षत्र, आयुष्मान और सौभाग्य योग का संगम बन रहा है। यह दिन भगवान विष्णु और गुरु ग्रह को समर्पित गुरुवार होने के साथ भाई दूज का पर्व भी है। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, रिश्तों में सुधार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से सभी 12 राशियों का 23 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन नए कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। साथ ही भागदौड़ की स्थिति भी बनेगी। किसी संबंधी अथवा खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकते है। राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है। आपके अंदर की छुपी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष का तनाव उपस्थित हो सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कहीं तीर्थयात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। मित्रों के साथ मन की शांति के साथ-साथ खुश की अहसास होगा।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज लव लाइफ में किसी वजह से पार्टनर से दूरी हो सकती है। इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड पर लाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मविश्वास की कमी बनेगी। आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भाई-बहन, बंधु-बांधव से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा। नौकरी पेशा जातकों का आज ऑफिस में सहकर्मियों से कुछ परेशानी हो सकती है। माता का साथ मिलने से आपको राहत मिलेगी और कार्यों में मदद भी। बच्चों को लेकर चिंतित हो सकते हैं।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर परेशानी हो सकती है, इन समस्याओं को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी। इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें। सेहत का ध्यान रखें।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for today)

कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी। साथ ही व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। समाज में आपके उत्थान के लिए समय अनुकूल है।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज भवन या भूमि की खरीददारी के लिए समय अच्छा है। उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं इसलिए शब्दों का चयन सही करें। तनाव वाले काम से दूर रहें।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपकी परिस्थितियों में बदलाव शुरू होगा। ऐसा लगेगा मानों सब कुछ आपके विरूद्ध हो, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। विदेश यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानी आ सकती है।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचें अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निजी तथा प्रफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश करें। परिवार का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घरेलू जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है। उत्तरार्ध में तनाव और बढ़ सकता है। गृहस्थ जीवन में परेशानियों का अनुभव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा लेकिन ज्यादा उम्मीद भी ना लगाएं।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपके खर्चे कम हो होंगे, जिससे आपका मन शांति का अनुभव करेगा। लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं लगी रहेंगे। घर में किसी मेहमान के आने से मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों के साथ शाम के समय मौज मस्ती के मूड में रहेंगे।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन संचय के मामले में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात होंगी, जो व्यापार के लिए फायदेमंद होगी। लव लाइफ में रिश्ते मजबूत होंगे।

