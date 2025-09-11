Patrika LogoSwitch to English

Tarot Horoscope 12 September 2025 : मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से इन 5 राशियों को मील सकता है बड़ा लाभ, टैरो राशिफल 12 सितंबर 2025

Aaj Ka Tarot Rashifal 12 September 2025 : 12 सितंबर 2025 का दिन मां वैभव लक्ष्मी की कृपा और भरणी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग बना रहा है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार ये योग कई राशियों के लिए शुभ लाभ लेकर आ रहा है। पढ़ें आज का टैरो राशिफल

भारत

Manoj Vashisth

Sep 11, 2025

Tarot Horoscope 12 September 2025
Tarot Horoscope 12 September 2025 : मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से इन 5 राशियों को मील सकता है बड़ा लाभ, टैरो राशिफल 12 सितंबर 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Tarot Horoscope 12 September 2025 : 12 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग बन रहा है। शुक्रवार का दिन मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से मेष वालों की पुराने मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी। वृषभ वालों का धन-संपत्ति विवाद हो सकता है। कर्क वालों को मित्रों से आर्थिक मदद मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए वित्तीय अवसर अच्छे। कन्या को नई नौकरी में सफलता मिलने के योग हैं, आर्थिक लाभ मिलेगा। तुला राशि को नौकरी/बिजनेस में लाभ मिलेगा । धनु को विवाह और शिक्षा में अवसर, माता-पिता से लाभ। मकर राशि को संपत्ति या वाहन खरीद संभव। कुंभ को पारिवारिक व्यवसाय में योजना लाभकारी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए 12 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल। (Aaj Ka Tarot Rashifal 12 September 2025)

मेष टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mesh)

मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, साथ मिलकर पुरानी यादों को ताजा करेंगे। कार्यक्षेत्र में विपरीत लिंगी से दूरी बनाकर रखें अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से चलती रहेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishabh)

वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कार्यस्थल में अपने काम से काम रखें और किसी से ना उलझें, अनावश्यक वार्तालाप इसका कारण बन सकता है। घर पर खुशी का माहौल रहेगा। नए लोगों से मित्रता होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में धन-संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Mithun)

मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज कार्यक्षेत्र में सावधानी से कार्य करें और धैर्य बनाए रखें। गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, प्रति उत्तर देते समय सावधानी बरतें। दादा-दादी या माता-पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kark)

कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन दिनचर्या काफी व्यस्त रहने वाली है और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मित्रों से कर्ज लेना पड़ सकता है। धुम्रपान और अनैतिक कार्यों से बचें। परिवार का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलता रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घरेलू माहौल अनुकूल बना रहेगा। जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। भाई-बहनों और मित्रों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। तनाव को दूर करने के लिए किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें।

कन्या टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Singh)

कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि अगर आप नई नौकरी खोज रहे रहें तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। अति लोभ और बहार के खाने से बचें। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा व्यतीत होने वाला है। परिवार की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले आज अपने काम पर ध्यान दें।

तुला टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Tula)

तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका समय परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में व्यतीत होगा, जो आपको नयी उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा। सप्ताह के पहले दिन बिजनस या नौकरी में भी धन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। भाइयों के साथ किसी खास कार्यक्रम की योजना बनाएंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज नौकरी पेशा जातकों के पास काम अधिक होगा, सहकर्मियों से ज्यादा बातचीत में ना उलझें। आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे। जब भी आप धन निवेश की कोई योजना बनाते हैं, तब अपने घरवालों की सलाह अवश्य लें अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है, वे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अपने माता-पिता से कीमती वस्तु या प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जिसके कारण आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई देंगे।

मकर टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज वैवाहिक अथवा प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे। आप घर, जमीन या कोई नया वाहन ख़रीद सकते हैं। अगर आप विदेशी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही ना बरतें अन्यथा रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक बिजनस में भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं। आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास रंग लाएंगे।

मीन टैरो मीन टैरो राशिफल (Tarot Rashifal Meen)

मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि सप्ताह के पहले दिन आजीविका क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मधुरवाणी से संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ाएंगे। आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक हो सकता है। किसी मांगलिक कार्य पर आपका काफी धन खर्च हो सकता है, इसलिए पहले से ही सावधान रहें।

Published on:

11 Sept 2025 06:12 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Horoscope 12 September 2025 : मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से इन 5 राशियों को मील सकता है बड़ा लाभ, टैरो राशिफल 12 सितंबर 2025

