Tarot Horoscope 12 September 2025 : मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से इन 5 राशियों को मील सकता है बड़ा लाभ, टैरो राशिफल 12 सितंबर 2025

Tarot Horoscope 12 September 2025 : 12 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग बन रहा है। शुक्रवार का दिन मां वैभव लक्ष्मी की कृपा से मेष वालों की पुराने मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी। वृषभ वालों का धन-संपत्ति विवाद हो सकता है। कर्क वालों को मित्रों से आर्थिक मदद मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए वित्तीय अवसर अच्छे। कन्या को नई नौकरी में सफलता मिलने के योग हैं, आर्थिक लाभ मिलेगा। तुला राशि को नौकरी/बिजनेस में लाभ मिलेगा । धनु को विवाह और शिक्षा में अवसर, माता-पिता से लाभ। मकर राशि को संपत्ति या वाहन खरीद संभव। कुंभ को पारिवारिक व्यवसाय में योजना लाभकारी। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए 12 सितंबर 2025 का टैरो राशिफल। (Aaj Ka Tarot Rashifal 12 September 2025)