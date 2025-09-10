Tarot Rashifal 11 September 2025 : सिंह, कन्या और तुला बनेंगे किस्मत के धनी, जानें क्या कहती हैं कार्ड्स

11 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। मेष वालों का जीवनसाथी से मतभेद संभव है। वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन वालों के वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। कर्क राशि का खर्च अधिक होगा। सिंह राशि के लिए नए लोग भविष्य में मददगार होंगे। कन्या वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जीवनसाथी से तालमेल लाभकारी। तुला के लिए नौकरी-व्यापार में उन्नति के योग , व्यापार बढ़ाने पर लाभ। वृश्चिक राशिको निवेश व विदेश से सफलता, आर्थिक स्थिति मजबूत। धनु को संपत्ति व स्वास्थ्य लाभ। मकर को संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए नई शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए आज का टैरो राशिफल।