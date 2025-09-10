Tarot Rashifal 11 September 2025 : सिंह, कन्या और तुला बनेंगे किस्मत के धनी, जानें क्या कहती हैं कार्ड्स

Tarot Rashifal 11 September 2025 :
11 सितंबर 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर अश्विनी नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। मेष वालों का जीवनसाथी से मतभेद संभव है। वाहन सावधानी से चलाएं। मिथुन वालों के वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। कर्क राशि का खर्च अधिक होगा। सिंह राशि के लिए नए लोग भविष्य में मददगार होंगे। कन्या वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जीवनसाथी से तालमेल लाभकारी। तुला के लिए नौकरी-व्यापार में उन्नति के योग , व्यापार बढ़ाने पर लाभ। वृश्चिक राशिको निवेश व विदेश से सफलता, आर्थिक स्थिति मजबूत। धनु को संपत्ति व स्वास्थ्य लाभ। मकर को संतान से शुभ समाचार मिलेंगे। मीन राशि वालों के लिए नई शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानिए आज का टैरो राशिफल।
टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक जीवन के मामले में काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आज किसी बात को लेकर जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है। साथ ही आज वाहन का इस्तेमाल थोड़ा संभलकर करें। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि अधिक रहने वाली है। जिससे आपके मन को शांति मिलेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज बहुत ही सावधानी का साथ काम करने की जरूरत है। आज किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति रह सकती है। फिलहालए घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उनकी तबीयत आज बिगड़ सकती है।
टैरो कार्ड्स के मुताबिक मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन आपके लिए लाइफस्टाइल संबंधी समस्याओं का समाधान दिलाने वाला रहेगा। हालांकिए आज आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा तनाव दे सकता है। दरअसलए आज आप अपने जीवनसाथी से कुछ उदास हो सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों के लिए बेहद जरूरी है कि आज कोई भी योजना बनाएं लेकिनए उसे गुप्त रखें। इतना ही नहीं आज आपके खर्च अधिक रहने वाले हैं। खर्च ज्यादा होने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। फिलहालए अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशिवालों को आज किसी रचनात्मक क्रिया कलापों में हिस्सा लेना होगा। इतना ही नहीं आज आज आपकी मुलाकात भी कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। जिससे आगामी समय में ये लोग आपके काम आ सकते हैं।
टैरो कार्ड्स के अनुसारए कन्या राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो एसकती है और आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति आएगी। जीवनसाथी से बनाया हुआ तालमेल आपको वांछित संभल देगा। आज अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें वरना आपको किसी से पैसे भी उधार लेने पड़ सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज तुला राशि वालों के लिए दिन पूरी तरह से पक्ष में रहने वाला है। आज नौकरी पेशा लोगों की पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यदि आप व्यवसायी है तो आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। आज अपने व्यापार को गति दे तो आपको मन मुताबिक लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसारए वृश्चिक राशिवालों के लिए आज का दिन निवेश और विदेश के मामले में अचानक सफलता का समाचार दिलाएगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी।
टैरो कार्ड्स के अनुसारए धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन उच्चाधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा आज का दिन भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो आज आपकी सेहत ठीक रहेगी।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वांछित और गुणात्मक परिवर्तन दिलाने वाला रहेगा। आज कुछ लग क्रीड़ा व शैक्षिक क्षेत्रों में किसी सफल शख्सियत से प्रभावित होंगे। आज आपको अपनी संतान की तरफ से कोई शुभ और अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पूंजी निवेश के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का विचार बना रहे हैं तो उसकी जांच निजी स्तर पर कर लें। वरना आपको हानि हो सकती है। आज घरेलू कलह और व्यापारिक कामकाज को लेकर आपको तनाव रहेगा।
टैरो कार्ड्स के अनुसारए मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन किसी नई शुरुआत के लिए बेहतर है। आज आप किसी नए कामकाज की शुरुआत कर सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन में मित्रों के साथ निजी या गुप्त रहस्यों का हल निकाल सकते