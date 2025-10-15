Tarot Horoscope 16 October 2025: टैरो राशिफल 16 अक्टूबर 2025: प्रेम, करियर और भाग्य पर आज क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Tarot Horoscope 16 October 2025: आज का टैरो राशिफल 16 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Horoscope 16 October 2025 : आज का टैरो राशिफल 16 अक्टूबर 2025: आज का दिन आपके जीवन में नई संभावनाओं और कुछ अप्रत्याशित मोड़ों से भरा रहेगा। टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ राशियों के लिए प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं, जबकि कुछ को कामकाज और संबंधों में सतर्क रहने की जरूरत है। जानिए टैरो रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्या खास संदेश लेकर आए हैं टैरो कार्ड्स प्यार, करियर, सेहत और भाग्य का पूरा हाल सिर्फ यहां।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज अपने क्रोध और जलन पर नियंत्रण रखना होगा। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें आपको नुकसान होने की आशंका है। आज आपको संतान की तरफ से कोई निराशाजनक समाचार मिल सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज काम बोझ मालूम पड़ेगा। आज किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है। आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखे। किसी बात को लेकर चिंता न करें क्योंकि, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन कई यात्राएं कराने वाला रहेगा। जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। इस दौरान योग आदि पर ध्यान दें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से निम्न रहेगा। आपको सलाह है कि आज अपने परिचितों के साथ लेनदेन करते समय सावधानी करने की जरूरत है। वरना बाद में आपके संबंधों में दूरियां आ सकती है। मकान वाहन पर खर्च के योग बन रहे है। प्रेम संबंधों के लिए मिलाजुला रहने वाला है।
सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन नौकरी, व्यवसाय में लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे। परेशानियों को धीरज और अपने व्यवहार में सुधार करके हल किया जा सकता है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन कन्या राशिवालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की तरफ से संतोषजनक परिणाम दिलाने वाला रहेगा।परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आज उनसे अपने प्यार का इजहार कर ही दें।
टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आज बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है, ध्यान रहे जो लोग समय के साथ चलते है, उन्हे समस्याएं उलझाती नहीं है। आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस हो सकती है। फिलहाल, आपको अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। आज आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी। आप रोमांस का भरपूर आनंद लेंगे। साथ ही आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं।
टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन कई समस्याओं और मतभेदों से आमना सामना कराने वाला रहेगा। जिस वजह से आप असहज महसूस करेंगे। अनावश्यक वाद-विवाद से बचें। आप अपने प्रेमी के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा सकते हैं।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशहाल रहेगा। हालांकि, आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। नए अवसर आपके सामने आएंगे। आज आप जो भी यात्राएं करेंगे उनसे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा आज आपका आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। अपने प्यार को लेकर गंभीर और सतर्क रहें।
कुंभ राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज आपको किसी विशेष कार्य की चिंता रहेगी। आज किसी के भी साथ व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें। आपको सलाह है कि आज अजनबियों से सावधान रहें। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी संभलकर रहने की जरूरत है। क्योंकि, आज व्यापारी वर्ग के लोगों को नुकसान हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में खटास देखने को मिल सकती है।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतान के मामले में काफी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को संतान सुख भी प्राप्त होगी। आज आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ समय बीताएंगे। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।
