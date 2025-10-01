Aaj ka Tarot Rashifal : 2 अक्टूबर 2025 टैरो राशिफल: मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

आज का टैरो राशिफल, 2 अक्टूबर 2025 : आज का दिन विचारों में स्पष्टता, आत्म-अनुशासन और रिश्तों के प्रबंधन पर केंद्रित रहेगा। मेष राशि को निर्णयों पर अडिग रहना होगा, वृषभ को आर्थिक समस्या का हल मिलेगा, जबकि मिथुन को दूसरों से तुलना छोड़नी होगी। कर्क और सिंह करियर बदलाव व कार्यक्षमता पर ध्यान दें, कन्या को डर छोड़कर काम करने की जरूरत है। तुला सकारात्मकता से आगे बढ़ेगी, वृश्चिक को कर्ज चुकाने व निवेश पर ध्यान देना चाहिए। धनु व मकर लक्ष्य पर फोकस करें, कुंभ अनुशासन से कठिनाइयों को पार करेंगे और मीन परिवार संग संवाद बनाए रखे। जानें टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, धन, रिश्ते और सेहत से जुड़े खास संदेश। 2 अक्टूबर 2025 का टैरो राशिफल पढ़ें।