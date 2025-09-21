Tarot Rashifal 22 September 2025 : नवरात्रि और घटस्थापना का शुभ दिन, मेष से मीन तक सभी राशियों का टैरो राशिफल और शुभ संयोग

Tarot Rashifal 22 September 2025 : आज सोमवार का दिन है। आज सूर्य देव कन्या राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा भी कन्या राशि में रहेंगे। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और घटस्थापना भी होगी। साथ ही वार के हिसाब से आप सोमवार का व्रत रख सकते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। आज का यह महासंयोग कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। कर्क राशि के लिए लाभकारी बदलाव होंगे, बड़ी डील मिलने की संभावना है। सिंह को धन धन लाभ मिलेगा , नए अवसर, प्रेम संबंध व संपत्ति योग के योग हैं। कन्या राशि वालों को विदेश व व्यापार से लाभ, भाग्यशाली समय। तुला राशि वालों को अटका धन मिलेगा, विभिन्न स्रोतों से आय संभव है। मकर राशि वालों को कार्यस्थल पर सम्मान व सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के आकर्षण से लोग प्रभावित, नए संबंध बनेंगे। कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशिफलहै। (Today Tarot Horoscope)