Tarot Rashifal 23 September 2025 : 23 सितंबर 2025 टैरो राशिफल, मेष, सिंह, कन्या, तुला राशि के लिए शुभ संकेत

Tarot Rashifal 23 September 2025 : नवरात्रि स्थापना का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मेष राशि वालों की आय में वृद्धि हो सकती है। सिंह के लिए यात्रा योग। कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए नई परियोजनाएं शुभ रहेगी। तुला वालों को रोजगार अवसर मिलेंगे। धनु को प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा। मकर को निवेश व कार्य में लाभ मिलेगा , करियर परिवर्तन हो सकता है। कुंभ को समय प्रबंधन से सफलता, तनाव भी रहेगा। मीन को सहयोग व विरोध दोनों, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल है। (Today Tarot Horoscope)