Tarot Rashifal 9 August 2025 : सावन पूर्णिमा पर इन राशि के लोगों को मिलेगी अपार सफलता, टैरो कार्ड्स ने कर दी भविष्यवाणी, देखें कहीं आपकी राशि तो नहीं!  

Tarot Rashifal 9 August 2025 : आज सावन पूर्णिमा है श्रावण मास का समापन हो रहा है रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा और नारली पूर्णिमा भी हैं। भगवान महादेव की कृपा से टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को अपनी मेहनत के लिए खूब सराहना मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज कामयाबी के रास्ते खुल रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों का आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। कन्या राशि वालों को मित्रवर्ग जी सहायता मिलेगी। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। वृश्चिक राशिवालों के मन में उत्साह का संचार रहने वाला है। धनु राशि के लिए व्यवसाय में उन्नति होते दिख रही है। मकर राशि वालों के वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है। कुंभ राशि वालों को अति भावुकता नुकसान पहुंचा सकती है। मीन राशि को अपनी नौकरी या व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।