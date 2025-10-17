Patrika LogoSwitch to English

Weekly Tarot Reading : 19 से 25 अक्टूबर का सप्ताह 6 राशियों के लिए ला सकता है बड़े बदलाव और सफलता

Weekly Tarot Reading 19 To 25 October 2025 : साप्ताहिक टैरो रीडिंग 19-25 अक्टूबर 2025: नीतिका शर्मा के अनुसार जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या का भाग्यफल। व्यापारियों को लाभ, विद्यार्थियों को सफलता, प्रेम संबंध और करियर में उन्नति के योग।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Oct 17, 2025

Weekly Tarot Reading

Weekly Tarot Reading : Saptahik Tarot Rashifal 19 से 25 अक्टूबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Tarot Reading 19 To 25 October 2025 : रविवार 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? टैरो कार्ड्स (Tarot Cards) की गणना और भविष्यवाणियां बता रही हैं कि यह सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के जीवन में कौन-कौन से नए बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है।

टैरो टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा अनुसार, मेष राशि वालों के लिए भाग्य का सितारा बुलंद है और व्यापारियों को लाभ मिलेगा, वहीं वृषभ राशि के जातक रचनात्मकता के शिखर पर होंगे और विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए साझेदारी के काम सफलता दिलाएंगे।

कर्क राशि के जातकों को निजी जीवन में अशांति का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के लोग अपने करियर और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कन्या राशि के लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी और उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित कोई खुशखबरी मिल सकती है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। व्यापारियों के लिए सप्ताह बेहद लाभकारी रहेगा। व्यवसाय में उन्नति के योग है परन्तु फिजूलखर्ची भी अधिक रहेगी। इस हफ्ते आप किसी धार्मिक स्थल पर देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। देखा जाए तो इस हफ्ते आपके भाग्य का सितारा बुलंद हो रहा है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक इस हफ्ते काफी क्रिएटिव रहने वाले है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय विशेष फलदायी रहने वाला है। उनकी पढ़ाई लिखाई में रुचि उन्हें नई सफलता की तरफ ले जाएगी। लव लाइफ के मामले में सप्ताह आपके लिए लकी रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप जीत के पथ पर हैं।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह साझेदारी वाले कार्यों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, वर्तमान में आप जो कर रहे हैं और जो संपर्क बना रहे हैं, वह भविष्य में लाभदायक साबित होगा। साथी की सेहत का ध्यान रखें, उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते आप उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित रह सकते हैं।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को इस हफ्ते थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। इस हफ्ते आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। इसलिए आज कोशिश करें की आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके ही जाएं। इस हफ्ते आपके पारिवारिक जीवन में काफी अशांति रहने वाली है। आपका परिवार में किसी से विवाद हो सकता है। प्यार के इजहार में जल्दबाजी न करें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों का इस हफ्ते ध्यान व्यावहारिक और प्रतिष्ठित लक्ष्यों पर रहेगा। इसलिए इस हफ्ते आप परिवार को कम ही समय दे पाएंगे और अपने काम को ज्यादा तवज्जो देंगे। जिस वजह से आपके अपने पार्टनर के साथ रिश्तों में थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है। हालांकि, सप्ताह के मध्य तक आपके रिश्ते अपने पार्टनर के साथ रिश्ता सुधरेंगे।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई जानकारी और तरक्की हासिल करने वाला रहेगा। इस हफ्ते आपका ज्ञान में वृद्धि होगी। साथ ही उच्च अधिकारी आपकी योग्यता या प्रतिभा का परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझकर ही कार्यस्थल पर अपने कार्य करें। परिवार में कोई सदस्य आपको ऐसी खुशखबरी सुना सकते हैं जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे।

