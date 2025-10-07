Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

4 साल तक के बच्चों के लिए ये ‘3 सिरप बैन’, प्रशासन Alert

MP News: पत्रिका टीम अलग-अलग जगह मरीज बनकर मेडिकल स्टोर्स पर पहुंची, जहां तमिलनाडू में बनने वाली कोल्ड्रिफ नहीं मिली।

2 min read

राजगढ़

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ के कारण हुई 17 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजगढ़ जिले में कोल्ड्रिफ सहित अन्य दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही चार साल तक के बच्चों को आईपी-2 और फिनाइलेफ्राइन दवाइयां भी नहीं देने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश की हकीकत और दुकानों की स्थिति जानने के लिए पत्रिका ने सोमवार को पड़ताल की। जिला अस्पताल के औषधि स्टोर और अन्य जगह पता किया।

जिला अस्पताल में सामने आया कि यहां जेनरिक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। कांबिनेशनल ड्रग्स नहीं दिया जाता। इसके अलावा प्रमुख मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टर्स से बात करने पर पता चला कि दोनों ही प्रकार की दवाइयां राजगढ़ में उपयोग नहीं की जाती हैं।

पांच मेडिकल स्टोर्स पर पत्रिका की पड़ताल

पत्रिका की टीम अलग-अलग जगह मरीज बनकर मेडिकल स्टोर्स पर पहुंची, जहां तमिलनाडू में बनने वाली कोल्ड्रिफ नहीं मिली। वहीं, नेस्ट्रो-डीएस भी नहीं मिली। मेडिकल स्टोर्स पर सामान्य तौर पर जो दवाइयां मिलती हैं, वे अलग थीं। जिनमें कांबिनेशनल ड्रग वाली दवाइयां शामिल हैं।

वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि कांबिनेशन वाले ड्रग अलग अलग होते हैं, मरीज की जरूरत के हिसाब से लिखते हैं। दोनों ड्रग हम यहां नहीं लिखते। सरकारी अस्पताल में जब पत्रिका ने पड़ताल की तो सामने आया कि वहां जेनेरिक दवाइयां दी जाती हैं। आम तौर पर डॉक्टर्स किसी दवाई का नाम नहीं लिखते, सीधा कफ सिरप लिखकर दे देते हैं।

ये दिए दिशा निर्देश

जिला खाद्य एवं औषधि विभाग के माध्यम से सोमवार को सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो-डीएस सहित पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। वहीं, फिक्स जोड़ कांबिनेशन औषधि क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट आईपी-2 एमजी और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी-5 एमजी को चार साल से कम आयु के बच्चों को नहीं देने के निर्देश दिए हैं।

निर्देश दिए गए हैं कि औषधियों के एफडीसी का विक्रय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के पर्चे के बिना न करें, उक्त दोनों प्रकार की दवाइयां चार साल से कम आयु के बच्चों को न दें, बिना चिकित्सकीय परामर्श के ये दवाइयां न दें। यह सुनिश्चित करें कि एफडीसी के पैकेज इंसर्ट-प्रमोशनल लिटरेचर पर चेतावनी का उपयोग करें।

मेडिकल स्टोर्स जांचने पहुंची टीमें

ड्रग इंस्पेक्टर और टीम ने दवा के स्टॉक के संबंध में गोस्वामी मेडिकल स्टोर गोकुल प्रसाद हॉस्पिटल राजगढ़, गुप्ता मेडिकल स्टोर, बालाजी मेडिकल बालाजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल ब्यावरा का निरीक्षण किया। जिसमें दवा विक्रेताओं को उक्त फिक्स्ड डोज कांबिनेशन की दवाएं जिन पर चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उक्त दवा न दिए जाने संबंधि निर्देश दिए। दवाइयों का स्टॉक रिकॉर्ड जांचा गया, इसी के साथ ही गोस्वामी मेडिकल से एक कप सिरप का जांच हेतु नमूना लिया गया।

प्रतिबंध लगाया गया है

चार साल तक के बच्चों को फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की औषधियां नहीं देने के लिए कहा है। आईपी-2 एमजी और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी-5 शामिल है। इसके अलावा कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो-डीएस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। -दिलीप अग्रवाल, ड्रग इंस्पेक्टर, राजगढ़

सावधानियां बरतते हैं

बच्चों को जरूरत के हिसाब से हम दवाइयां लिखते हैं, लेकिन कांबिनेशन वाली ड्रग में जैसे जरूरत होती है वैसे देते हैं। आईपी-2 और फिनाइलेफ्राइन दवाइयां तब ही देते हैं जब ज्यादा आवश्यकता हो। पूरी सावधानी के साथ ही बच्चों को हम दवाइयां लिखते हैं। -डॉ. चंदा दांगी, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजगढ़

