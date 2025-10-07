4 साल तक के बच्चों के लिए ये ‘3 सिरप बैन’, प्रशासन Alert

MP News: छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप कोल्ड्रिफ के कारण हुई 17 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजगढ़ जिले में कोल्ड्रिफ सहित अन्य दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही चार साल तक के बच्चों को आईपी-2 और फिनाइलेफ्राइन दवाइयां भी नहीं देने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश की हकीकत और दुकानों की स्थिति जानने के लिए पत्रिका ने सोमवार को पड़ताल की। जिला अस्पताल के औषधि स्टोर और अन्य जगह पता किया।