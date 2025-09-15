Surya Gochar Effect on Rashi : 17 सितंबर को सूर्य का गोचर, 7 राशियों की होगी चांदी, इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान

Surya Gochar Effect on Rashi : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है। जब सूर्य अपनी (Surya Gochar) चाल बदलते हैं, तो इसका असर सीधे तौर पर सभी राशियों पर पड़ता है। आने वाली 17 सितंबर 2025 को सूर्य देव अपनी सिंह राशि छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर को 'कन्या संक्रांति' भी कहा जाता है।