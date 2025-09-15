Patrika LogoSwitch to English

धर्म और अध्यात्म

Surya Gochar Effect on Rashi : 17 सितंबर को सूर्य का गोचर, 7 राशियों की होगी चांदी, इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान

Surya Gochar 17 September 2025 : 17 सितंबर 2025 सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। जानें Surya Gochar 2025 का 12 राशियों पर असर, शुभ-अशुभ प्रभाव और उपाय।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 15, 2025

Surya Gochar Effect on Rashi
Surya Gochar Effect on Rashi : 17 सितंबर को सूर्य का गोचर, 7 राशियों की होगी चांदी, इन 4 राशियों को रहना होगा सावधान (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Surya Gochar Effect on Rashi : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का राजा और आत्मा का कारक माना गया है। जब सूर्य अपनी (Surya Gochar) चाल बदलते हैं, तो इसका असर सीधे तौर पर सभी राशियों पर पड़ता है। आने वाली 17 सितंबर 2025 को सूर्य देव अपनी सिंह राशि छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस गोचर को 'कन्या संक्रांति' भी कहा जाता है।

यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगा, जिससे उनका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हालांकि, कुछ राशियों को इस दौरान थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी। तो आइए, जानते हैं कि सूर्य का यह गोचर (Surya Gochar Effect on Rashi) आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा।

इन 7 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार (Surya Gochar Effect on Rashi)

वृषभ राशि

सूर्य के गोचर से आपके उत्साह और ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप हर काम को पूरे जोश के साथ करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और माता या किसी करीबी मित्र से आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी में बदलाव के अच्छे योग हैं, जो आपके लिए शुभ साबित होंगे। घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा।

मिथुन राशि

सूर्य का यह परिवर्तन आपके व्यवसाय की योजनाओं को रफ्तार देगा। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। आयात-निर्यात के कारोबार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। भाइयों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे और वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है।

कन्या राशि

सूर्य देव आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका सबसे अधिक लाभ आपको मिलेगा। धन में वृद्धि होगी और नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। अफसरों का सहयोग मिलने से आपके काम बनेंगे। नया निवेश करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी।

वृश्चिक राशि

यह गोचर आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाएगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और आपकी आय में भी वृद्धि होगी। शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने हर कार्य में सफल होंगे और परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका भी मिलेगा।

धनु राशि

सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाएगा। नौकरी में तरक्की और सम्मान के योग हैं। अगर आप किसी नए वाहन का सपना देख रहे हैं, तो वह पूरा हो सकता है। माता का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी।

मकर राशि

इस गोचर से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। परिवार से जुड़े किसी शुभ काम की रूपरेखा बनेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगी और स्थिति आपके पक्ष में होगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।

कुंभ राशि

यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज की व्यवस्था हो सकती है। भाइयों और दोस्तों का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको समाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

इन राशियों को रहना होगा थोड़ा सावधान

मेष राशि

इस दौरान आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नौकरी में बढ़ते दबाव से बचें। व्यापार में नुकसान हो सकता है और पैसों की तंगी भी महसूस हो सकती है।

कर्क राशि

करियर की रफ्तार धीमी रह सकती है। व्यापार में निर्णय लेने में सावधानी बरतें। पैसों की तंगी के साथ-साथ रिश्तों में भी दूरियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर पेट और कंधे से जुड़ी समस्याओं से बचें।

सिंह राशि

इस गोचर से आपको कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। घर-परिवार में झगड़े और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कार्यस्थल पर भी बॉस से बहस होने की संभावना है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है।

मीन राशि

यात्राओं और आराम के मामलों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में असंतोष महसूस हो सकता है। पैसों की तंगी के कारण तनाव बढ़ सकता है। अपने और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाएगा।

इस वेबसाइट पर साझा की गई सभी ज्योतिष संबंधी खबरें, भविष्यवाणियां और जानकारियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। कृपया ध्यान रखें कि ज्योतिष की व्याख्या की जा सकती है और इसे स्वास्थ्य, वित्त या कानूनी मामलों में पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी ज्योतिष या अपने विवेक का पालन करें।

आज का राशिफल

राशिफल

Published on:

15 Sept 2025 09:52 pm

Published on: 15 Sept 2025 09:52 pm

