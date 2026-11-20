ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के अजमेर शहर में, प्रसिद्ध पुष्कर झील के किनारे पर स्थित है। यह २००० साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर, देश का एकलौता ऐसा मंदिर है जो हिन्दू भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। मुख्य रूप से संगेमरमर के पत्थरों से बना यह मंदिर कार्तिक पूर्णिमा में हज़ारों की तादाद में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में भगवन ब्रह्मा के वाहन, 'हंस' की आकृतियां बनी हैं, जिसके साथ-साथ यहाँ चतुर्मुखी ब्रह्मा देवी गायत्री और सावित्री यहाँ मूर्तिरूप में विद्यमान हैं। हिन्दुओं के लिए पुष्कर एक पवित्र तीर्थ स्थल है।



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