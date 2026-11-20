चौथ का बरवाड़ा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा शहर है, चौथ माता जी का भव्य मंदिर इसी छोटे से शहर के शक्तिगिरी पर्वत पर बना हुआ है। चौथ माता हिन्दू धर्म की प्रमुख देवी मानी जाती है जो स्वयं माता पार्वती का ही एक रूप हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 600 सीढियाँ बनी हैं। यहाँ हर चतुर्थी को स्त्रियाँ, माता जी के मंदिर में माँ के दर्शन करने के बाद व्रत खोलती हैं एवं सदा सुहागन रहने आशीष प्राप्त करती है। करवा चौथ एवं माही चौथ पर भी माता जी के दरबार में लाखों की तादाद में दर्शनार्थी पहुँचते हैं। इस चौथ माता मंदिर को राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध ग्यारह मंदिरों में शामिल कर लिया है।



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