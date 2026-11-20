



यूपी का सबसे प्रसिद्ध नगर काशी (वाराणसी) को मंदिरो की नगरी भी कही जाती है। इसे हिंदू धर्मों में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहां कई प्राचीन मंदिर बसे हुए हैं उन्हीं में से एक है गुरुधाम मंदिर।



यह बहुत सुंदर स्थापत्य शैली से बनाया गया गुरुधाम मंदिर है। यह मंदिर क़रीब 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है। गुरुधाम चौराहे से अंदर गली में स्थित इस मंदिर में तंत्र सिद्धांतों का समावेश है। यह मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। इस मंदिर में आम दर्शनार्थियों के अलावा तांत्रिक भी दर्शन-पूजन के लिए आते हैं।



गुरुधाम मंदिर का निर्माण बंगाल के राजा जयनारायण घोषाल ने 1814 के आसपास कराया था। इस मंदिर का तंत्र विद्या की दृष्टि से अपना अलग ही महत्व है। जैसा कि कहा भी जाता है कि काशी मंदिरों का शहर है तो इसमें दो राय नहीं है कि यहां का मंदिर कल्पनाओं से भी अधिक संख्या में और खूबसूरत हैं।

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