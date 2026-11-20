विवरण : 30 जनवरी, 1951 को पैदा हुए प्रकाश जावड़ेकर भारतीय राजनेता हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य हैं। वर्तमान में वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। २००८ में वह महाराष्ट्र से संसद के ऊपरी सदन राज्य सभा के लिए चुने गए थे। २०१४ में मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए फिर से चुने गए। २०१४ के आम चुनावों में भाजपा को मिली शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए पर्यावरण मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। जावड़ेकर भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से बी.कॉम (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की है।

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