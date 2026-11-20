जगदीश मंदिर, पहले जगन्नाथ राय के मंदिर के रूप में जाना जाता था, उदयपुर में सिटी पैलेस का एक प्रमुख हिस्सा है। मंदिर हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है और शहर के सबसे बड़े मंदिर के रूप में माना जाता है। इंडो - आर्यन स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता यह मन्दिर उदयपुर के महाराणा जगत सिंह द्वारा 1651 में बनाया गया था। मंदिर में प्रतिष्ठापित चार हाथ वाली विष्णु की छवि काले पत्थर से बनी है। यह शानदार नक़्क़ाशीदार खंभों, चित्रित दीवारों और सजाये गये छत के साथ एक तीन मंजिला संरचना है। पहली और दूसरी मंजिल पर 50 खम्भे हैं। मंदिर के शीर्ष की ऊंचाई 79 फुट है जिसपर हाथियों और सवारों के साथ संगीतकारों और नर्तकियों की प्रतिमाओं को देखा जा सकता है। गरुड़ की छवि (आधा आदमी और आधा चील) भगवान विष्णु के द्वार की रक्षा करता है।

और पढ़ें