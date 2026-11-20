पुलकित सम्राट (जन्म: 29 दिसम्बर 1983) एक भारतीय अभिनेता हैं, जो 2006 के धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लक्ष्य वीरानी के अपने किरदार के कारण जाने जाते हैं। इन्होने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत बिट्टू बॉस नामक फ़िल्म से की इसके पश्चात 2013 में फुकरे नामक फ़िल्म की थी।



यह पहले दिल्ली में रहते थे और 2005 को यह दिल्ली से मुंबई आए और किशोर नमित कपूर से अभिनय सीखा। यह 3 नवम्बर 2014 को गोवा में श्वेता रोहिरा के साथ शादी की। यह श्वेता से 2010 में मुंबई में मिले थे।



पुलकित 2005 में मुंबई में आए और इसके पश्चात वह 2006 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी नामक धारावाहिक में लक्ष्य वीरानी का किरदार निभाया और इसी के दौरान उन्हें दर्द के कारण 2007 में इस धारावाहिक को छोड़ना पड़ा। वह इलाज हेतु दुबई गए और आने के बाद उन्हें पसंदीदा नया सदस्य स्टार परिवार और सर्वश्रेष्ठ नया चेहरा भारतीय टेली पुरस्कार मिला।

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