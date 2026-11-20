शरीयत कोर्ट (दारुल कजा) एक ऐसी अदालत हैं जहां केवल इस्लाम धर्म के मुसलमान लोगों के मामलों व विवादों का निपटारा किया जाता है। इस कोर्ट में इस्लामिक समाज की समस्‍याएं शरीयत कानून के बनाए गए नियमों अनुसार हल की जाती हैं। इसमें इस्लामिक लोगों के विवादों का निपटारा किया जाता है।

शरीयत कानून से इस्लाम धर्म के मुसलमानों के लिए उनके घरेलू से लेकर राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ता है। जहां इस्लामिक समाज के लोगों के विवाद का निपटारा हो और उन लोगों को जहां शरीयत कानून के अनुसार लोगों को न्याय दिया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। उसे शरीयत कोर्ट कहा जाता है।

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