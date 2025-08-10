Aaj Ka Kumbh Rashifal, 10 August 2025 : आज कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ा दिन, सफेद कपड़े पहननें से बढ़ेगा सौभाग्य, होगा धन लाभ

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 10 August 2025 : आज चंद्रमा कुंभ राशि में है इसलिए आपको विदेश यात्रा का कोई आश्चर्यजनक निमंत्रण मिल सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह अवसर आपको जरूर मिलेगा चाहे वह व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत। कारण चाहे जो भी हो यह यात्रा आपके लिए बहुत आशाजनक रहने वाली है। हालांकि आपको हमेशा अपने खर्चों पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्योतिषी ऐसी स्थिति में कुछ चिंताएं महसूस कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी पूरी यात्रा की योजना सही तरीके से बना रहे हैं और ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। आज सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक का समय बहुत अच्छा है। सौभाग्य के लिए आज सफेद कपड़े पहनें।