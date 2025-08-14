Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 14 August 2025 : चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए लाएगा खुशियों की बहार, जानिए क्यों है आज दिन इतना खास

Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 August 2025 आज कुंभ राशि वालों को आराम करने का मौका मिलेगा। चंद्रमा मेष राशि में है इसलिए आपको अपने दोस्तों के साथ विविध विषयों पर चर्चा करते हुए एक सुखद दिन बिताने का एक छोटा सा अवसर मिलेगा। नए लोगों से बातचीत या मेलजोल करना भी न भूलें। आज आपका रंग नींबू होगा। दोपहर दो बजे से दोपहर दो बजे तक शुभ समय रहेगा।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 14, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 August 2025
Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 August 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 August 2025 : कुंभ राशि वालों को आज आप कुछ फुर्सत के पल और आराम का आनंद लेंगे। चूंकि चंद्रमा मेष राशि में है इसलिए संभव है कि आपको अपने दोस्तों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए एक सुकून भरा दिन बिताने का एक छोटा सा मौका मिले। इस ब्रेक से आप तरोताजा और शांत महसूस करेंगे। इसके अलावा नए लोगों से बातचीत या मेलजोल करना न भूलें। आज आपके लिए शुभ रंग नींबू रंग होगा। शुभ समय दोपहर 12:30 से 2:00 बजे के बीच रहेगा। (Today Aquarius Horoscope)

आज का आर्थिक कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal​ Financial)

आज का दिन बैंकरों, बीमा कंपनियों और आपके वित्त से जुड़ी अन्य एजेंसियों के साथ काम करने का है। आज अपने सभी लेन-देन में धैर्य रखें। आज कुछ समय निकालकर अपने वित्त और बजट की योजना बनाएन और उन एजेंसियों के साथ जरूरी मामलों पर बातचीत करें जो आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित या प्रबंधित करती हैं। आज का दिन अपने वित्तीय घर को व्यवस्थित करने का है।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 14 August 2025 : वृषभ और कुंभ राशि वालों को होगा धन लाभ, मेष और धनु के लिए भी खुशखबरी, आज का टैरो राशिफल
राशिफल
Tarot Rashifal 14 August 2025

आज का करियर कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career )

आप अपने शत्रुओं से चतुराई और कूटनीति से निपटना जानते हैं। कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपको अपने वरिष्ठों के सामने नीचा दिखाने का हर मौका ढूंढ़ते रहेंगे। उन्हें कामयाब न होने दें। हालांकि आप इन मुश्किल परिस्थितियों से आसानी से निपट लेते हैं। आपकी चतुराई और कूटनीति यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने नियोक्ता की नजरों में बने रहें और अपने प्रतिद्वंद्वियों के बुरे इरादों को भी नाकाम कर दें।

आज का लव कुंभ राशिफल (Aaj ka Kumbh Rashifal Love)

आज का दिन ऐसा है जब आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको आकर्षित करेगा। आज सुबह कुछ मिनट निकालकर खुद को तैयार कर लीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कि वह व्यक्ति कब और कहां से आ जाएगा। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपके सपनों का साथी न हो लेकिन कम से कम वह आज के दिन को थोड़ा और दिलचस्प जरूर बना देगा! आज आप खुद को चुलबुला महसूस करेंगे।

आज का स्वास्थ्य कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Health)

आज आप एलर्जी से परेशान हो सकते हैं और नाक बंद होने और आंखों से पानी आने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसे नजरअंदाज न करना ही समझदारी होगी क्योंकि अगर जल्दी इलाज न किया जाए तो यह और भी गंभीर हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Krishna Janmashtami 2025 : मथुरा-वृंदावन में कब मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी? जानें ठाकुर जी की आरती का सही समय
धर्म और अध्यात्म
Janmashtami 2025

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Updated on:

13 Aug 2025 04:50 pm

Published on:

14 Aug 2025 04:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Kumbh Rashifal, 14 August 2025 : चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए लाएगा खुशियों की बहार, जानिए क्यों है आज दिन इतना खास

