Aaj Ka Kumbh Rashifal, 14 August 2025 : चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए लाएगा खुशियों की बहार, जानिए क्यों है आज दिन इतना खास

Aaj Ka Kumbh Rashifal 14 August 2025 : कुंभ राशि वालों को आज आप कुछ फुर्सत के पल और आराम का आनंद लेंगे। चूंकि चंद्रमा मेष राशि में है इसलिए संभव है कि आपको अपने दोस्तों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हुए एक सुकून भरा दिन बिताने का एक छोटा सा मौका मिले। इस ब्रेक से आप तरोताजा और शांत महसूस करेंगे। इसके अलावा नए लोगों से बातचीत या मेलजोल करना न भूलें। आज आपके लिए शुभ रंग नींबू रंग होगा। शुभ समय दोपहर 12:30 से 2:00 बजे के बीच रहेगा। (Today Aquarius Horoscope)