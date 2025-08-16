Aaj Ka Kumbh Rashifal, 16 August 2025 : कुंभ राशि के लिए व्यवसाय बढ़ाने का सही समय, आज की मेहनत लाएगी भविष्य में बड़ा लाभ

Today Aquarius Horoscope, 15 August 2025 : आज चंद्रमा वृषभ राशि में है इसलिए कुंभ राशि वालों के निजी जीवन पर इसका असर पड़ सकता है। शांत रहने की कोशिश करें क्योंकि आज आपका तनाव का स्तर ज्यादा हो सकता है। साथ ही आज आपको कुछ अनचाही परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आपको जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और धैर्य बनाए रखने का सुझाव देते हैं। पर्याप्त मानसिक शांति पाने के लिए आप अपना समय ध्यान या योग में बिता सकते हैं। साथ ही अपनी प्रेरणा पाने के लिए किसी कलात्मक कार्य में भी शामिल होने का प्रयास करें। आपकी आत्मा को अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए सफेद रंग आज आपका शुभ रंग है। शाम 6:15 से 7:30 बजे के बीच का समय आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय है।