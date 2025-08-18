Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 18 August 2025 : सर्वार्थसिद्धि योग में आज कुंभ राशि वालों को मिलेगा सबसे बड़ा सरप्राइज, खोल देगा सफलता के द्वार

Today Aquarius Horoscope, 18 August 2025 : आज के दिन, सर्वार्थसिद्धि योग और वृषभ राशि में चंद्रमा के प्रवेश से कुंभ राशि वालों के लिए बौद्धिक विकास और नए कौशल सीखने का उत्तम समय है। गुलाबी रंग और शाम 5 से 6 बजे के बीच का समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 18, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 August 2025
Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 August 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal, 18 August 2025 : आज सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ दिन है। चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है और कुंभ राशि को अपनी सोच को और निखारने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपके बौद्धिक क्षितिज का विस्तार होगा, इसलिए इसका पूरी क्षमता से उपयोग करें। यह समय अपनी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के और तरीकों के बारे में सोचने का सबसे अच्छा समय होगा। उपलब्ध अनेक विकल्पों में से चुनकर नई अवधारणाओं या कौशलों को सीखने में खुद को व्यस्त रखें। यह निश्चित रूप से आपको प्रसन्न और उत्साहित करेगा। आज के लिए गुलाबी रंग आपका शुभ रंग होगा। शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय आपको सबसे अधिक शुभ परिणाम देगा।

आज का शुभ रंग : गुलाबी रंग आपका शुभ रंग होगा।
शुभ समय : शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय आपको सबसे अधिक शुभ परिणाम देगा।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 18 August 2025 : 18 अगस्त को बन रहे हैं दो महायोग, क्या आपकी किस्मत पलटेगी? जानें टैरो कार्ड से 12 राशियों का हाल
राशिफल
Tarot Rashifal 18 August 2025

आज का आर्थिक कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal​ Financial)

आज का दिन आपको शेयर बाजार से शायद कुछ थोड़े समय के लिए वित्तीय लाभ दिला सकता है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चतुराई भरे फसलों ने आपको ब्याज सहित लाभ दिया है। आज आपको अपने निवेश और विकल्पों को लेकर संयम बरतना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जल्द ही नुकसान होने के भी संकेत हैं।

आज का करियर कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career )

आज आप अपने किसी करीबी से मिले व्यावसायिक प्रस्ताव पर विचार करेंगे। आप बड़े जोखिम उठाने और बिना पूरी जांच-पड़ताल के कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि प्रस्ताव को तुरंत खारिज न करें। इस समय आप इस उलझन में पड़ सकते हैं कि आपको यह विकल्प चुनना चाहिए या नहीं। आज अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए अधिक समय निकालने का प्रयास करें। व्यवसाय आपके लिए अच्छा रहेगा।

आज का लव कुंभ राशिफल (Aaj ka Kumbh Rashifal Love)

आज आपकी लाइफ में कुछ रोमांटिक मौके आ रहे हैं खासकर उन लोगों से जिन्हें आप अभी तक अपने संभावित पार्टनर के तौर पर नहीं सोच रहे थे। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने विभाग में किसी खास व्यक्ति पर नजर रखें। हो सकता है आप उन पर विचार न कर रहे हों लेकिन वे आप पर विचार कर रहे हैं।

आज का स्वास्थ्य कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Health)

आज आप खुद को किसी ऐसी समस्या के लिए सलाह मांगते हुए पाएंगे जिसका निदान या उपचार करने में आपको हाल ही में परेशानी हुई है। हो सकता है कि आप किसी परिवार के सदस्य, विश्वसनीय मित्र, या किसी योग्य चिकित्सक से पूछें। किसी भी तरह आज आपको कोई बहुत उपयोगी सलाह मिलने की संभावना है जिससे आपकी समस्या का शीघ्र समाधान हो सके।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025 : इन 5 राशियों के लिए खास रहेगा 17-23 अगस्त का सप्ताह, टैरो राशिफल
राशिफल
Saptahik Tarot Rashifal 17 To 23 August 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Updated on:

17 Aug 2025 03:06 pm

Published on:

18 Aug 2025 04:30 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Kumbh Rashifal, 18 August 2025 : सर्वार्थसिद्धि योग में आज कुंभ राशि वालों को मिलेगा सबसे बड़ा सरप्राइज, खोल देगा सफलता के द्वार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.