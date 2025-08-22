Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025 : आज कुंभ राशि वाले पैसों को लेकर रहें सावधान, इस रंग में छिपा है आपका सौभाग्य, पढ़िए आज का राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025 : कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति कुंभ राशि के प्रेम जीवन में एक कदम आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा दिन है। डर और झिझक को दूर करते हुए अपने किसी दोस्त के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करें। वे इसे सहानुभूति और खुले दिल से स्वीकार करेंगे। आपके माता-पिता बहुत खुश होंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपका साथी न केवल आपका सम्मान करता है, बल्कि आपके परिवार के सदस्यों का भी सम्मान करता है। आज आपके लिए शुभ रंग गहरा नीला है। दोपहर 2:15 से 3 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा।