Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025 : आज कुंभ राशि वाले पैसों को लेकर रहें सावधान, इस रंग में छिपा है आपका सौभाग्य, पढ़िए आज का राशिफल

Today Aquarius Horoscope 22 August 2025 : निवेश की दुनिया में, समझदारी से उठाया गया हर कदम आपकी वित्तीय सुरक्षा की कुंजी है। आज का दिन आपको यही सलाह देता है कि किसी भी नए या बड़े निवेश से पहले, विशेषज्ञों से राय लेना फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के शुभ समय और शुभ रंग का ध्यान रखकर आप अपने वित्तीय निर्णयों को और भी बेहतर बना सकते हैं।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 22, 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025
Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025

Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025 : कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति कुंभ राशि के प्रेम जीवन में एक कदम आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा दिन है। डर और झिझक को दूर करते हुए अपने किसी दोस्त के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करें। वे इसे सहानुभूति और खुले दिल से स्वीकार करेंगे। आपके माता-पिता बहुत खुश होंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपका साथी न केवल आपका सम्मान करता है, बल्कि आपके परिवार के सदस्यों का भी सम्मान करता है। आज आपके लिए शुभ रंग गहरा नीला है। दोपहर 2:15 से 3 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा।

आज का आर्थिक कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal​ Financial)

आज आपको लग सकता है कि नए या ताजा निवेश के बारे में सोचने से पहले आपको किसी अनुभवी व्यक्ति, शायद किसी विशेषज्ञ, से सलाह लेने की जरूरत है। पैसों के मामले में बहुत सावधानी बरतने का समय है। आज का दिन जोखिम भरे वित्तीय सट्टेबाज़ी और बड़ी रकम के लेन-देन के लिए अच्छा नहीं है। सोच-समझकर कदम उठाकर अपने निवेश की सुरक्षा करें।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 22 August 2025 : मेष, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष संदेश, तुला राशि वालों को मिलेगा सरप्राइज
राशिफल
Tarot Rashifal 22 August 2025

आज का करियर कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Career )

आप अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ कुछ समय बिताकर आनंद ले सकते हैं। इस समय का उपयोग उन्हें बेहतर तरीके से जानने में करें क्योंकि इससे कार्यस्थल पर तनाव कम होगा और आपके सहकर्मी आपको सहयोग देंगे। यह मौज-मस्ती करने का समय है; काम की बातें करने में न उलझें। अपनी निजी और पेशेवर ज़िंदगी को अलग रखें। यह आप सभी के लिए आराम का समय है। बस आराम करें और अच्छा समय बिताएं।

आज का लव कुंभ राशिफल (Aaj ka Kumbh Rashifal Love)

प्यार, मस्ती, स्नेह और सुकून आज बहुत अच्छा लग रहा है और शायद होगा भी अगर आप बीच-बीच में मस्ती के कुछ पल निकाल पाएं। अपने साथी के लिए समय निकालने की सचेत और सोच-समझकर कोशिश करें और कल के बारे में सोचे बिना बस अच्छा समय बिताएँ।

आज का स्वास्थ्य कुंभ राशिफल (Aaj Ka Kumbh Rashifal Health)

आज ऊर्जा की कमी आपको निराश कर सकती है। खुद को किसी रचनात्मक काम में व्यस्त रखें और खुद को सुस्त और निष्क्रिय होने से बचाने के लिए प्रेरित करें। हो सके तो आज अपना कुछ ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाएं। इससे तनाव कम करने और दूसरों की भावनात्मक भलाई में मदद मिलेगी। साथ ही, शांत मन आपको एक अलग तरह का आनंद देगा।

ये भी पढ़ें

Shukra Rashi Parivartan 2025 : शुक्र ने बदली राशि, बन रहा है ‘लक्ष्मीनारायण योग’, जानिए शुक्र के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव
राशिफल
Shukra Rashi Parivartan 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Updated on:

21 Aug 2025 04:54 pm

Published on:

22 Aug 2025 04:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 August 2025 : आज कुंभ राशि वाले पैसों को लेकर रहें सावधान, इस रंग में छिपा है आपका सौभाग्य, पढ़िए आज का राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.