Aaj Ka Rashifal, 1 November 2025 : 1 नवंबर को इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, देवउठनी पर जानें सभी 12 राशियों का हाल 

Aaj Ka Rashifal, 1 November 2025 : 1 नवंबर 2025, शनिवार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी और एकादशी तिथि का शुभ संयोग है। इसी दिन देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो सुबह 9:12 बजे शुरू होगा और जिसका विशेष महत्व है। इस आध्यात्मिक वातावरण में, आइए जानते हैं कि यह खास दिन आपकी राशि के लिए क्या लेकर आया है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर, यह राशिफल आपको व्यापार, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझने में मदद करेगा। अपने भाग्यशाली रंग और अंक के साथ पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करें।