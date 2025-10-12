Aaj Ka Rashifal, 12 October 2025 : मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल, पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आपकी राशि का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal, 12 October 2025 : आज 12 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक निर्णय, व्यक्तिगत संबंध और कार्यस्थल की चुनौतियों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहने वाला है। मेष के लिए कार्यों में शिथिलता से हो सकती है। वृषभ और सिंह धन और व्यवसाय में व्यस्तता तथा उत्साह महसूस करेंगे। कर्क और कन्या को रुके हुए कार्यों और निवेश से लाभ पाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। कन्या को रुका हुआ धन प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। तुला राशि नई परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं, और मकर को तकनीकी/मशीनरी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आर्थिक लाभ मिल सकता है। वृश्चिक को वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से बचने और मिथुन को कार्यस्थल पर अधिकारों के प्रति सजग रहने की सलाह है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए अपनी राशि का भविष्यफल।