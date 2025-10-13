Patrika LogoSwitch to English

Aaj Ka Rashifal, 13 October 2025 : मेष, सिंह और मीन को आज मिल सकती है सफलता, इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ के योग, 13 अक्टूबर राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 13 October 2025 : आज का राशिफल 12 अक्टूबर 2025: मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन से जुड़े ज्योतिषीय भविष्यफल पढ़ें।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Oct 13, 2025

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal, 13 October 2025 : आज का राशिफल 13 अक्टूबर 2025 (Aaj Ka Rashifal in Hindi) ग्रहों की स्थिति आज कई राशियों के लिए नए अवसर और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। मेष से मीन तक, हर राशि के जातक के जीवन में आज कुछ खास घटित हो सकता है। कहीं करियर में तरक्की के संकेत हैं तो कहीं रिश्तों में मिठास बढ़ने के योग बन रहे हैं। कुछ राशियों को स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी, वहीं कुछ के लिए यह दिन आर्थिक रूप से शुभ रहेगा। जानिए आपका शुभ रंग, शुभ अंक और आज का संपूर्ण दैनिक राशिफल (Daily Horoscope in Hindi) ताकि आपका दिन रहे भाग्यशाली और संतुलित।

मेष राशि (Aries)

व्यवस्था में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। परिस्थितियों का बेहतर आकलन उच्च स्तर का लाभ दिला सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना है। राजकीय कार्यों में प्रशासन की मदद मिल सकती है।

शुभ कलर : गोल्डन ग्रीन
शुभ अंक : 5

वृषभ राशि (Taurus)

कार्यों की गति धीमी होने से तनाव महसूस करेंगे। धैर्य रखना होगा कूटनीति से आगे बढ़ने का समय है। विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों से मदद मिलेगी स्वास्थ्य ख्याल रखें।

शुभ कलर : क्रीम कलर
शुभ अंक : 4

मिथुन राशि (Gemini)

उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण दिन है। संपर्क का दायरा बढ़ेगा भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और गहरा होगा। विशेष उपलब्धियां के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यात्रा टाले।

शुभ कलर :ऑफ व्हाईट
शुभ अंक : 2

कर्क राशि (Cancer)

अति आत्मविश्वास दिखाने से बचना होगा। परिस्थितियों के सही आकलन से स्थिति मजबूत कर पाएंगे। भावनात्मक संबंधों में अच्छी मुलाकात प्रसन्नता देगी। आलोचनाओं को सकारात्मक तरीके से लेना होगा।

शुभ कलर : यलो कलर
शुभ अंक : 9

सिंह राशि (Leo)

बेहतर अवसर सामने है कार्य कुशलता दिखानी होगी। नेतृत्व करने की क्षमता से उच्च अधिकारियों का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। संतान के साथ वार्तालाप में उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें।

शुभ कलर : ओरेंज कलर
शुभ अंक : 1

कन्या राशि (Virgo)

कार्यस्थल पर दक्षता दिखाने से सम्मान बढ़ेगा। परिवार में एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं।

शुभ कलर : परपल कलर
शुभ अंक : 4

तुला राशि (Libra)

व्यवसाय में उम्मीद से बेहतर स्थितियां मिल सकती हैं। व्यवस्थाओं पर सही तरीके से नियंत्रण लाभ से जोड़ेगा दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी। अति विश्वास करने से बचना होगा परिवार में किसी खास मुद्दे पर सहमति बनाना मुश्किल रहेगा। त्याग की भावना से आगे बढ़ना होगा।

शुभ कलर : पीच कलर
शुभ अंक : 2

वृश्चिक राशि (Scorpio)

उच्च अधिकारियों से रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। विवेक पूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। बातचीत में विनम्र रहना होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।

