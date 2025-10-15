Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : मेष राशि को संघर्ष से मिल सकती है सफलता, मिथुन को नए अवसर, मीन राशि के छात्रों के लिए शुभ संकेत

Aaj Ka Rashifal 15 October 2025 : आज का दिन सभी राशियों के लिए नई दिशा और संभावनाएं लेकर आया है। ग्रहों की स्थिति कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जहां मेष राशि के जातकों को अधिकार और मान-सम्मान पाने के लिए मेहनत करनी होगी, वहीं वृषभ राशि के लोगों को निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन के कारण लाभ मिलेगा। मिथुन और कर्क राशि वालों को करियर में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिल सकता है। सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए पद, प्रतिष्ठा और संपर्कों में वृद्धि के संकेत हैं। तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को संबंधों और संवाद में संतुलन बनाए रखना होगा।

धनु और मकर राशि के लिए आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से दिन शुभ रह सकता है, जबकि कुंभ राशि को कार्यों की धीमी गति से धैर्य रखना होगा। मीन राशि के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। पंडित मुकेश भरद्वाज से जानिए आपका लकी कलर, लकी नंबर, और कौन से सितारे आपको देंगे भाग्य का साथ।