Aaj Ka Rashifal, 19 August 2025 :  19 अगस्त को एकादशी पर इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ

Today Horoscope 19 August 2025 : 19 अगस्त को एकादशी का और मंगलवार का शुभ दिन कई राशियों के लिए शुभफल , धनलाभ , नौकरी में तरक्की और आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है। मेष के लिए आज का दिन शुभ है। मिथुन को आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी है। कर्क व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। सिंह के लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्रा के योग हैं और महिला मित्र से लाभ हो सकता है। वृश्चिक को आज आर्थिक लाभ के योग हैं। धनु को कारोबार का विस्तार होगा। कुंभ को संपत्ति से लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल।