Aaj Ka Rashifal, 19 August 2025 :  19 अगस्त को एकादशी पर इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ

आज का राशिफल 19 अगस्त 2025 : आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल शुभ संयोगों से भरपूर है। एकादशी और मंगलवार का दिन कई राशियों के लिए धनलाभ, तरक्की और सफलता के योग लेकर आया है। पं. चंदनश्याम नारायण व्यास का राशिफल।

भारत

Chandan Shyamnarayan Vyas

Aug 19, 2025

Aaj Ka Rashifal 19 August 2025 
Aaj Ka Rashifal 19 August 2025 

Today Horoscope 19 August 2025 : 19 अगस्त को एकादशी का और मंगलवार का शुभ दिन कई राशियों के लिए शुभफल , धनलाभ , नौकरी में तरक्की और आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है। मेष के लिए आज का दिन शुभ है। मिथुन को आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी है। कर्क व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। सिंह के लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्रा के योग हैं और महिला मित्र से लाभ हो सकता है। वृश्चिक को आज आर्थिक लाभ के योग हैं। धनु को कारोबार का विस्तार होगा। कुंभ को संपत्ति से लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल।

आज का मेष राशिफल : (Aries Horoscope Today)

आप की कार्य शैली में आए परिवर्तन से लोग अचंभित होंगे। आज का दिन शुभ फलदायी है। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

कई अनुभव आज काम आने वाले है। आज का दिन शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के साथ व्यग्रतापूर्ण तरीके से बीतेगा। शारीरिक कष्ट, विशेषकर आंखों में पीड़ा होने की संभावना है।

आज का मिथुन राशिफल : (Gemini Horoscope Today)

आप के द्वारा कोई परमार्थिक कार्य होने वाला है। आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपकी आय में वृद्धि होगी। किसी अन्य तरीके से भी आर्थिक लाभ होगा।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

दूसरों की निंदा से बचे। आप के व्यवसाय हेतु आज का दिन बहुत शुभ है। आज हर काम सफलतापूर्वक संपन्न होगा। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहेंगे।

आज का सिंह राशिफल : (Leo Horoscope Today)

जो लोग आप की निंदा करते थे वे आज आप की तारीफ करते नहीं थकेंगे।आज आपका दिन अच्छा रहेगा। सगे-संबंधी के साथ प्रवास का आयोजन हो सकता है। किसी महिला मित्र से लाभ होना संभव है।

आज का कन्या राशिफल : (Virgo Horoscope Today)

वाहन से संबंधी खर्च बढ़ सकता है।आज आपको नए कार्य की शुरुआत नही करना चाहिए। भाषा और व्यवहार पर संयम रखना आपके हित में होगा।

आज का तुला राशिफल : (Libra Horoscope Today)

संतान के विवाह के लिए आए प्रस्ताव पर गहन विचार करें फिर उन्हें जवाब दें। आज आपका दिन कुछ भिन्न तरीके से बीतेगा। स्वयं के लिए आप समय निकाल पाएंगे। मित्रों के साथ घूमना-फिरना मोज मस्ती संभव है।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

अपने लोगों से मन की बात कहने का अवसर मिलेगा। नए संपर्क होंगे। आज आपके लिए आर्थिक लाभ का दिन है। घर में शांति और आनंद का वातावरण रहेगा जोकि आपके मन को प्रसन्न रखेगा।

आज का धनु राशिफल : (Sagittarius Horoscope Today)

कारोबार विस्तार के योग है। पितृ कार्य में समय बीतेगा। मन चिंताग्रस्त और दुविधायुक्त रहेगा। ऐसी मनोदशा में आप किसी भी कार्य में दृढ़ निश्चय नहीं रह पाएंगे। आज कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य न करें क्योंकि आज भाग्य साथ नहीं देगा।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और अपने पुराने विचारों का त्याग करें। आज आप के स्वभाव में प्रेम दिखेगा। इस कारण मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव होगा। संतान की भावनाओ को समझे। उन्हें खूब स्नेह करें।

आज का कुंभ राशिफल : (Aquarius Horoscope Today)

दूसरों से किसी भी अपनों की बुराई न करें। पहले ही संबंध कमजोर है और कमजोर न करें। दिन मध्यम है। अपना व्यवहार सुधारे और अपनी बात पर कायम रहें। सम्पति लाभ संभव है।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

परिवार के लोग आप को गलत साबित करने में लगे हैं। भाइयो द्वारा सहयोग न मिलने से दुखी रहेंगे। वाहन सुख मिलेगा। कार्यस्थल पर कार्य सुचारु रूप से चलेंगे।

