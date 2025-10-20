Aaj Ka Rashifal, 20 October 2025 :  20 अक्टूबर दिवाली राशिफल: अमावस्या पर पूरी हो सकती है एक बड़ी मनोकामना, जानें आपकी राशि की भविष्यवाणी

Aaj Ka Rashifal, 20 October 2025 : 20 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज दिवाली अमावस्या का शुभ योग बन रहा है। यह दिन न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर रहेगा बल्कि चंद्रमा के कन्या राशि में संचार से सभी राशियों के जीवन में नए परिवर्तन भी लाएगा। किसी के लिए यह दिन नई शुरुआत का संकेत होगा, तो किसी के लिए आत्मचिंतन और संकल्प का समय। आइए जानते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल, जो बताएगा कैसे बीतेगा यह दिवाली अमावस्या का सोमवार।