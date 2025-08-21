Patrika LogoSwitch to English

राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 21 August 2025 : आज का गुरु पुष्य योग, किस राशि पर बरसेंगी लक्ष्मी जी की कृपा, किसे मिलेगा धन-वैभव का खजाना?

आज का राशिफल 21 अगस्त 2025 : आज 21 अगस्त 2025 को गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आने पर यह योग अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इसी दिन देवी लक्ष्मी का जन्म भी हुआ था, इसलिए यह तिथि धन, समृद्धि और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद शुभ है। आइए जानते हैं ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का भविष्यफल।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 21, 2025

Aaj Ka Rashifal 21 August 2025 
Aaj Ka Rashifal, 21 August 2025 : आज का गुरु पुष्य योग, किस राशि पर बरसेंगी लक्ष्मी जी की कृपा, किसे मिलेगा धन-वैभव का खजाना? (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Today Horoscope 21 August 2025 : : आज 21 अगस्त 2025 को गुरु पुष्य नक्षत्र का अद्भुत योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र का गुरुवार के साथ संयोग होने पर गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है। आज नए कार्य आरम्भ करने एवं अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस नक्षत्र में ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग से मेष वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा। वृषभ को नए घर का योग। मिथुन को निवेश से फायदा। सिंह वालों के काम समय पर होंगे। कन्या कन्या राशि को नए अवसर मिलेंगे। वृश्चिक को हनुमान की उपासना शुभ रहेगी। धनु को यात्रा योग। मीन को नए संबंध लाभ देंगे, वाहन सुख। ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का भविष्यफल।

आज का मेष राशिफल : (Today Vrishabh Rashifal)

जो लोग दूसरे के लिए मांगते हैं उन्हें कभी अपने लिए नहीं मांगना पड़ता । माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी। किसी के बहकाने से सपने संबंध तोड़ने से बचे। पैर में चोट लग सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा।

शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, केसरिया
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं।

आज का वृषभ राशिफल : (Taurus Horoscope Today)

जिन लोगों का सहयोग आपने किया था आज वे ही आप से मुंह फेर रहे हैं। बीमारी में दवाई असर नहीं करेगी। बेहतर होगा अपना डॉक्टर बदलें। या किसी योग्य व्यक्ति से सलाह ले। नए भवन में जाने के योग बन रहे हैं।

शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

आज का मिथुन राशिफल : (Today Mithun Rashifal)

अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल पर योजना लाभप्रद रहेगी। पड़ोसियों की मदद करनी पड़ सकती है। क्रोध की अधिकता से परिजन ना खुश होंगे। शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा।

शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, हल्का नीला
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

आज का कर्क राशिफल : (Cancer Horoscope Today)

किसी के बहकावे में आप बहुत जल्द आ जाते हैं। समय रहते जरूरी कार्य पुरे करें । निजी जीवन में दूसरों को प्रवेश न करने दें। पिता के व्यवहार से मन मुटाव होगा। जीलाइफ स्टाइल में परिवर्तन के योग है। पुरानी दुश्मनी के चलते विवाद संभव है।

शुभ अंक: 2, 11, 20
शुभ रंग: क्रीम, सफेद
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें।

आज का सिंह राशिफल : (Aaj Ka Singh Rashifal)

सोचे कार्य समय पर होने से मन प्रसन्न रहेगा। अपने वाक् चातुर्य से सभी काम आसानी से करवा लेंगे। कार्यस्थल पर अपनी अलग पहचान स्थापित करेंगे। प्रेम प्रसंग के चलते मन उदास होगा।

शुभ अंक: 1, 10, 19
शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

आज का कन्या राशिफल : (Aaj Ka Kanya Rashifal)

आप की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। लाइफ स्टाइल में आय परिवर्तन से खुश होंगे। आजीविका के नए स्त्रोत्र स्थापित होंगे। पारिवारिक सोहार्द बना रहेगा। मांगलिक समारोह में सक्रिय भूमिका रहेगी।

शुभ अंक: 5, 14, 23
शुभ रंग: हरा, भूरा
उपाय: गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें।

आज का तुला राशिफल : (Aaj Ka Tula Rashifal)

अपने हिसाब से लाइफ को जिना पसंद करेंगे। जो लोग आप के कार्यो की सराहना करते थे वे आप का विरोध करेंगे। भवन भूमि के विवादों का अंत होगा। पिता के व्यवसाय में रूचि कम रहेगी।

शुभ अंक: 6, 15, 24
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें।

आज का वृश्चिक राशिफल: (Scorpio Horoscope Today)

समय रहते अपने कार्य पूर्ण ककरें । पारिवारिक लोगों का सहयोग नहीं मिलने से कार्य प्रभावित होंगे। घर में वास्तु अनुरूप परिवर्तन करें तो पारिवारिक तनाव खत्म होगा। फेक्ट्री में प्रवेश द्वार पर पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाएं चमत्कारिक लाभ होगा।

शुभ अंक: 9, 18, 27
शुभ रंग: लाल, गहरा मैरून
उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और हल्दी का तिलक लगाएं।

आज का धनु राशिफल : (Today Dhanu Rashifal)

व्ययस्ता के कारण सेहत को न भूले। अपने जीवन साथी के साथ नम्रता से बात करे औए आपकी दोनों की वार्तालाब में स्नेह झलके न की बनावटी बातें। वाणी में मधुर रहे। यात्रा के योग है।

शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, सुनहरा
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं।

आज का मकर राशिफल : (Capricorn Horoscope Today)

सेहत को नजरअंदाज न करे। आनावाश्य्क किसी को परेशान करना अच्छी बात नही है। मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ेगी। अपने संपर्को से रुके कार्य पुरे होगे। बहनों के विवाह की चिंता रहेगी।

शुभ अंक: 8, 17, 26
शुभ रंग: काला, गहरा नीला
उपाय: शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं।

आज का कुंभ राशिफल : (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

जल्दबाजी में किए गए फैसलो से भारी नुकसान हो सकता है। परिवार में आप की बातो को सुना जाजायेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता होगी। जीवन साथी के स्वास्थ में सुधार होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल होगा।

शुभ अंक: 4, 13, 22
शुभ रंग: गहरा नीला, बैंगनी
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

आज का मीन राशिफल : (Pisces Horoscope Today)

समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अपनी बारी का इंजतार करें। संतान के सहयोग से कार्य पुरे होगे। नए लोगो से संपर्क बनेगा जो भविष्य में लाभदायक रहेगा। वाहन सुख संभव है।

शुभ अंक: 3, 12, 21
शुभ रंग: पीला, समुद्री हरा
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें।

