Aaj Ka Rashifal, 21 August 2025 : आज का गुरु पुष्य योग, किस राशि पर बरसेंगी लक्ष्मी जी की कृपा, किसे मिलेगा धन-वैभव का खजाना?

Today Horoscope 21 August 2025 : : आज 21 अगस्त 2025 को गुरु पुष्य नक्षत्र का अद्भुत योग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र का गुरुवार के साथ संयोग होने पर गुरु पुष्य योग का निर्माण होता है। आज नए कार्य आरम्भ करने एवं अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस नक्षत्र में ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। गुरु पुष्य नक्षत्र का शुभ योग से मेष वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा। वृषभ को नए घर का योग। मिथुन को निवेश से फायदा। सिंह वालों के काम समय पर होंगे। कन्या कन्या राशि को नए अवसर मिलेंगे। वृश्चिक को हनुमान की उपासना शुभ रहेगी। धनु को यात्रा योग। मीन को नए संबंध लाभ देंगे, वाहन सुख। ज्योतिष पं. चंदनश्याम नारायण व्यास से जानें मेष से लेकर मीन राशि का आज का भविष्यफल।