Rashifal 03 October: पापांकुशा एकादशी पर मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग, तुला को मिल सकता है मनचाहा पद, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal 3 October 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj ka Rashifal, Today Horoscope Prediction 3 October 2025 : पापांकुशा एकादशी पर चंद्रमा के गोचर के प्रभाव से आज का राशिफल कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन वालों को पारिवारिक सुख मिलेगा। सिंह राशि वालों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा सहयोग मिलेगा। कन्या राशि को सफलता मिल सकती है आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तुला को नौकरी में मनचाहा पद मिलने की उम्मीद है। ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए कैसा रहेगा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल।
हर बात में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। चीजों को समझें फिर कार्य करें। दूसरों से बहस करना बंद करें। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
समय रहते आवश्यक कार्य पूरे करें। हर वक्त आराम करना अच्छी बात नहीं, आलस त्यागें। बड़ों का मार्गदर्शन और अनुभव आगे बढ़ने में सहायक होगा।
हर जगह मान-सम्मान पाने के लिए प्रयास करेंगे। कम बोलें, अच्छा बोलें। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक सुख मिलेगा। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।
खर्चीले स्वभाव के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा भावुकता दुःख प्रदान करेगी। कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है।
स्वयं की तारीफ सुनना पसंद है और अपनी गलती मानते नहीं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा सहयोग मिलेगा। यात्रा संभव है।
जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करें। दिल से नहीं दिमाग से निर्णय लें। सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी।
और किसी को खुश रखने के चक्कर में अपने निजी जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं। समय रहते संभल जाएं। नौकरी में मनचाहा पद मिलने की उम्मीद है।
अपने जीवन में चल रहे उतार-चढ़ाव से परेशान रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है। वाहन सुख संभव है।
बिना सोचे-समझे बोलने की इस बुरी आदत को सुधारें। मित्रों से रिश्ते कमजोर होंगे। आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता होगी।
मानसिक तनाव और क्लेश से परेशान रहेंगे। संचित धन की कमी होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाइयों से मनमुटाव होगा।
आपके अक्खड़ व्यवहार से परिजन दुखी रहेंगे। आपके द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करें और अपने निजी रिश्तों को बचाएं। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।
अपने व्यवहार से सभी को अपना बना लेंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। दूसरों के निजी मामलों में दखल देना बंद करें।
ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग