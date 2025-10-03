Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashifal 03 October: पापांकुशा एकादशी पर मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग, तुला को मिल सकता है मनचाहा पद, पढ़ें आज का राशिफल

Today Horoscope Prediction : एकादशी पर चंद्रमा के गोचर. मेष, वृषभ, मिथुन से लेकर मीन तक आज का राशिफल पढ़ें। करियर, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास से।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Chandan Shyamnarayan Vyas

Oct 03, 2025

Aaj ka Tarot Rashifal 3 October 2025

Aaj ka Tarot Rashifal 3 October 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj ka Rashifal, Today Horoscope Prediction 3 October 2025 : पापांकुशा एकादशी पर चंद्रमा के गोचर के प्रभाव से आज का राशिफल कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। मिथुन वालों को पारिवारिक सुख मिलेगा। सिंह राशि वालों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा सहयोग मिलेगा। कन्या राशि को सफलता मिल सकती है आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तुला को नौकरी में मनचाहा पद मिलने की उम्मीद है। ज्योतिष पंडित चंदन श्यामनारायण व्यास से जानिए कैसा रहेगा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल

मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh)

हर बात में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। चीजों को समझें फिर कार्य करें। दूसरों से बहस करना बंद करें। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

वृष राशिफल (Aaj ka Rashifal Vrishabh)

समय रहते आवश्यक कार्य पूरे करें। हर वक्त आराम करना अच्छी बात नहीं, आलस त्यागें। बड़ों का मार्गदर्शन और अनुभव आगे बढ़ने में सहायक होगा।

मिथुन राशिफल (Aaj ka Rashifal Mithun)

हर जगह मान-सम्मान पाने के लिए प्रयास करेंगे। कम बोलें, अच्छा बोलें। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक सुख मिलेगा। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

कर्क राशिफल (Aaj ka Rashifal Kark)

खर्चीले स्वभाव के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा भावुकता दुःख प्रदान करेगी। कोई चौंकाने वाली खबर मिल सकती है।

सिंह राशिफल (Aaj ka Rashifal Singh)

स्वयं की तारीफ सुनना पसंद है और अपनी गलती मानते नहीं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा सहयोग मिलेगा। यात्रा संभव है।

कन्या राशिफल (Aaj ka Rashifal Kanya)

जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करें। दिल से नहीं दिमाग से निर्णय लें। सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी।

तुला राशिफल (Aaj ka Rashifal Tula)

और किसी को खुश रखने के चक्कर में अपने निजी जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं। समय रहते संभल जाएं। नौकरी में मनचाहा पद मिलने की उम्मीद है।

वृश्चिक राशिफल (Aaj ka Rashifal Vrishchik)

अपने जीवन में चल रहे उतार-चढ़ाव से परेशान रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है। वाहन सुख संभव है।

धनु राशिफल (Aaj ka Rashifal Dhanu)

बिना सोचे-समझे बोलने की इस बुरी आदत को सुधारें। मित्रों से रिश्ते कमजोर होंगे। आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें। धार्मिक आयोजनों में सहभागिता होगी।

मकर राशिफल (Aaj ka Rashifal Makar)

मानसिक तनाव और क्लेश से परेशान रहेंगे। संचित धन की कमी होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भाइयों से मनमुटाव होगा।

कुंभ राशिफल (Aaj ka Rashifal Kumbh)

आपके अक्खड़ व्यवहार से परिजन दुखी रहेंगे। आपके द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करें और अपने निजी रिश्तों को बचाएं। धार्मिक आस्था बढ़ेगी।

मीन राशिफल (Aaj ka Rashifal Meen)

अपने व्यवहार से सभी को अपना बना लेंगे। जीवनसाथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। दूसरों के निजी मामलों में दखल देना बंद करें।

ज्योतिष चंदन श्यामनारायण व्यास

ये भी पढ़ें

Karwa Chauth 2025 : करवा चौथ पर कितने बजे निकलेगा चांद? देखें पूजा का पंचांग
धर्म और अध्यात्म
#Rashifal-2025में अब तक
Aaj ka Tarot Rashifal 3 October 2025

Rashifal 03 October: पापांकुशा एकादशी पर मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग, तुला को मिल सकता है मनचाहा पद, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal 03 October 2025

Aaj ka Tarot Rashifal, 03 October 2025: सिंह वाले क्रोध पर रखें काबू,, वृषभ को मिल सकता है रुका धन, टैरो राशिफल 3 अक्टूबर

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj ka Tarot Rashifal, Tarot horoscope

Aaj ka Tarot Rashifal : 2 अक्टूबर 2025 टैरो राशिफल: मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Aaj Ka Rashifal 1 October

Aaj Ka Rashifal 1 October 2025 : नौकरी में बदलाव के योग, कोर्ट-कचहरी में हो सकता है खर्च – जानिए आज का राशिफल

Maha Navami 2025

Maha Navami 2025 : शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मां दुर्गा बरसाएंगी इन 5 राशियों पर अखंड सौभाग्य

Tarot Rashifal

Aaj ka Tarot Rashifal, 01 October 2025: मेष, सिंह, कन्या को मिल सकती है सफलता, कर्क, वृश्चिक, मीन को चुनौतियां

Budh Gochar in Tula Rashi

Budh Gochar in Tula Rashi: अक्टूबर में बुध का गोचर, 03 अक्टूबर से तुला राशि वालों को लाभ के संकेत

Aaj Ka Rashifal 30 September 2025

Aaj Ka Rashifal 30 September 2025 : नौकरी में बदलाव, धन में हो सकती है वृद्धि, आज इन राशियों के खुल सकते हैं भाग्य का द्वार, 30 सितंबर राशिफल

Today Tarot Rashifal 30 September 2025

Tarot Rashifal 30 September 2025 : टैरो कार्ड्स बता रहे हैं 30 सितंबर का हाल, मेष, वृषभ और मिथुन रहें सावधान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

Published on:

03 Oct 2025 06:26 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal 03 October: पापांकुशा एकादशी पर मेष, वृश्चिक को आकस्मिक धन लाभ के योग, तुला को मिल सकता है मनचाहा पद, पढ़ें आज का राशिफल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj ka Tarot Rashifal, 03 October 2025: सिंह वाले क्रोध पर रखें काबू,, वृषभ को मिल सकता है रुका धन, टैरो राशिफल 3 अक्टूबर

Aaj ka Tarot Rashifal 03 October 2025
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025 : आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2025: जानें किस राशि को मिल सकता है धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 2 October 2025
राशिफल

Aaj ka Tarot Rashifal : 2 अक्टूबर 2025 टैरो राशिफल: मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स

Aaj ka Tarot Rashifal, Tarot horoscope
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 1 October 2025 : नौकरी में बदलाव के योग, कोर्ट-कचहरी में हो सकता है खर्च – जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 1 October
राशिफल

Maha Navami 2025 : शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मां दुर्गा बरसाएंगी इन 5 राशियों पर अखंड सौभाग्य

Maha Navami 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.